Chuyện gì sẽ xảy ra khi ông Trump bị bắt trong những ngày tới?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump REUTERS

Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021, ngày 30.3 đã bị truy tố trong cuộc điều tra về khoản tiền "bịt miệng" trả cho một diễn viên phim khiêu dâm, trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với cáo buộc hình sự. Diễn biến mới nhất được cho là sẽ có tác động lớn đến chính trường nước Mỹ, đặc biệt là cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Nếu ra đầu thú vào thứ Ba tuần tới (4.4), ông Trump có khả năng sẽ trải qua các bước thông thường trong quá trình xử lý một vụ bắt giữ liên quan đến trọng tội ở bang New York. Song việc bắt giữ một cựu tổng thống Mỹ, vốn chưa từng có tiền lệ, hoàn toàn không phải là chuyện thường tình, theo báo The New York Times.

Có thể có những điều chỉnh đối với ông Trump. Mặc dù theo quy định, các bị cáo bị bắt vì trọng tội sẽ bị còng tay, nhưng vẫn chưa rõ liệu có ngoại lệ đối với cựu tổng thống hay không. Hầu hết các bị cáo đều bị còng tay sau lưng, nhưng một số bị cáo thuộc tầng lớp cổ cồn trắng, được coi là ít gây nguy hiểm hơn, thường bị còng tay trước mặt.

Ông Trump gần như chắc chắn sẽ được các đặc vụ có vũ khí của Cơ quan Mật vụ Mỹ bảo vệ trên mọi bước đi - từ thời điểm ông bị bắt giữ cho đến khi xuất hiện trước thẩm phán tại Tòa nhà Tòa án Hình sự uy nghiêm ở Hạ Manhattan. Luật pháp yêu cầu họ phải bảo vệ ông mọi lúc.

Nhiệm vụ bảo đảm an ninh bên trong tòa án sẽ do lực lượng an ninh tòa án tiểu bang đảm nhận. Song phát ngôn viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ, Anthony Guglielmi, cho biết ông không thể bình luận về các biện pháp sẽ được áp dụng cho ông Trump.

Có thể mất vài ngày nữa ông Trump mới xuất hiện tại tòa án. Cáo trạng vẫn đang được niêm phong và sẽ chính thức được tiết lộ khi ông xuất hiện tại tòa để nghe cáo trạng.

Sau khi truy tố hôm 30.3, các công tố viên đã liên lạc với các luật sư bào chữa của ông Trump và thương lượng các điều khoản để ông ra đầu thú, một thông lệ phổ biến trong các cuộc điều tra liên quan giới cổ cồn trắng.

Các luật sư của ông Trump, người đã khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ ba, cuối ngày 30.3 cho biết cựu chủ nhân Nhà Trắng sẽ ra đầu thú và dự kiến ra tòa vào ngày 4.4 để nghe cáo trạng.

Sau khi nghe cáo trạng, ông Trump gần như chắc chắn sẽ được trả tự do, bởi vì cáo trạng có khả năng chỉ bao gồm các tội danh bất bạo động. Theo luật New York, các công tố viên không thể yêu cầu tạm giam bị cáo trong những trường hợp như vậy.

Cựu tổng thống đã lập tức tận dụng các cáo buộc ở New York để củng cố sự ủng hộ dành cho mình trong chiến dịch tái tranh cử. Trong một tuyên bố hôm 30.3, ông Trump nói ông "hoàn toàn vô tội", đồng thời cho rằng đây là hành động "bức hại chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất trong lịch sử".

Cựu tổng thống thường có xu hướng chống đối và tấn công các công tố viên điều tra ông, chẳng hạn như Alvin Bragg, công tố viên liên bang ở Manhattan đã truy tố ông Trump. Ông Trump đã gọi ông Bragg, một người da màu, là “kẻ phân biệt chủng tộc” và là “thú vật”, đồng thời tuyên bố cuộc điều tra của ông Bragg có động cơ chính trị.

Trong trường hợp khó xảy ra là cựu tổng thống từ chối đầu thú, Thống đốc Ron DeSantis của Florida đã nói rằng bang của ông "sẽ không hỗ trợ yêu cầu dẫn độ", nếu yêu cầu đó đến từ lực lượng chức năng bang New York. Tuy nhiên, nếu các công tố viên New York thực sự yêu cầu dẫn độ ông Trump và ông DeSantis cố gắng bảo vệ đối thủ của mình, thì chính thống đốc Florida có thể phải đối mặt với thách thức pháp lý. Ông Trump được cho là đang sống tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida.