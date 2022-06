Chuyên gia: 4 thói quen uống tốt nhất cho người bị viêm khớp

Mặc dù có các loại thuốc và chiến thuật để điều trị và làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, nhưng vẫn luôn có khả năng bùng phát.

Những thứ như căng thẳng, di chuyển quá nhiều, thay đổi thời tiết và lựa chọn chế độ ăn uống kém có thể gây bùng phát viêm khớp và làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Để giúp những người bị viêm khớp chống lại những cơn bùng phát này, các chuyên gia của Hội đồng y tế trang web Eat This, Not That! là Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng (CGDD), tác giả của sách The Sports Nutrition Playbook; và CGDD Lauren Manaker, tác giả của cuốn The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, đã nói về những thói quen uống tốt nhất mà bạn có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày của mình.

1. Hạn chế đồ uống có đường

Theo các chuyên gia dinh dưỡng của trang web Mỹ Eat This, Not That!, quá nhiều đường bổ sung có thể làm cho các triệu chứng viêm khớp tồi tệ hơn nhiều.

Chuyên gia dinh dưỡng Manaker nói: “Thêm quá nhiều đồ uống có đường vào chế độ ăn uống của bạn có thể dẫn đến bệnh bùng phát, điều này không lý tưởng cho những người bị viêm khớp”.

Còn chuyên gia dinh dưỡng Goodson thì cho biết: “Đồ uống có đường như soda, trà ngọt và nhiều đồ uống có vị trái cây nên được hạn chế càng nhiều càng tốt.

Theo thời gian, việc tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể góp phần gây ra chứng viêm mạn tính, một nguyên nhân gây ra đau khớp và nhiều đồ uống có đường không có giá trị dinh dưỡng, nghĩa là chúng thực sự cung cấp cho bạn đường và calo”.

“Hãy thử đổi những thứ này lấy nước, nước có hương vị nhẹ hoặc thậm chí là nước có hương vị trái cây tươi như một nguồn cung cấp nước có hàm lượng đường thấp hoặc không có đường", chuyên gia Goodson khuyên.

2. Chọn uống cà phê không đường





Cà phê đen có nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời, nhưng những người yêu thích cà phê bị viêm khớp nên cẩn thận về những thành phần có trong tách cà phê của họ.

Chuyên gia Goodson nói: “Hãy đoán xem trong rất nhiều đồ uống cà phê ưa thích mà mọi người thường tiêu thụ có gì? Caramen cái này, mocha cái kia, cà phê chai và các loại tương tự thường có rất nhiều đường, đôi khi từ 30 đến 50 gram mỗi loại”.

“Nạp nhiều đường liên tục có thể góp phần gây viêm, có khả năng làm cho cơn đau do viêm khớp trở nên tồi tệ hơn", chuyên gia Goodson cảnh báo, theo Eat This, Not That!

3. Giữ đủ nước

Uống nhiều nước và luôn giữ cơ thể đủ nước là điều quan trọng đối với sức khỏe của bạn ở mọi cấp độ, nhưng nó đặc biệt hữu ích khi làm giảm các triệu chứng viêm khớp.

Chuyên gia Goodson nói: “Cơ thể của bạn được tạo ra từ 60% đến 80% là nước tùy thuộc vào độ tuổi của bạn. Uống đủ nước có thể giúp giữ cho khớp của bạn được bôi trơn tốt và có khả năng giúp giảm đau do viêm khớp".

4. Hạn chế uống rượu

Rượu có thể góp phần gây viêm, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các triệu chứng viêm khớp đau đớn.

Chuyên gia Manaker nói: “Rượu có thể làm trầm trọng thêm các cơn bùng phát”, theo Eat This, Not That!