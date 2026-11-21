Theo Wccftech, Tao Lin - nhà nghiên cứu phụ trách các biện pháp bảo vệ mô hình AI Claude tại Anthropic, vừa đưa ra dự báo về tương lai của trí tuệ nhân tạo trong cuộc phỏng vấn với Palisade Research.

Ông cho rằng AI có khả năng vượt qua những chuyên gia giỏi nhất thế giới trong hầu hết lĩnh vực vào cuối năm 2027. Dự báo này bao gồm cả những công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như lập trình và làm phim.

Nhà nghiên cứu Tao Lin của Anthropic dự đoán AI vượt trí tuệ con người vào năm 2027, đe dọa việc làm toàn cầu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCFTECH

Theo Tao Lin, sự phát triển của AI có thể dẫn đến tình trạng gần như toàn bộ nhân loại không còn khả năng tìm được việc làm. Khi đó, chính phủ có thể phải đảm nhận việc hỗ trợ tài chính để duy trì cuộc sống cho người dân.

Ông mô tả quá trình này diễn ra theo từng giai đoạn. Ban đầu, người lao động mất việc khi AI đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ của họ. Những người bị ảnh hưởng có thể chuyển sang nghề nghiệp khác, nhưng các công việc mới cũng có nguy cơ bị thay thế khi công nghệ tiếp tục tiến bộ.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu không cho rằng tình trạng thất nghiệp hàng loạt sẽ xuất hiện ngay trong năm 2027. Dù AI có thể tự động hóa nhiều công việc trí óc, việc thay thế lao động chân tay vẫn phụ thuộc vào robot, nhà máy tự động và cơ sở hạ tầng hỗ trợ.

Ông cũng không đưa ra thời điểm cụ thể khi phần lớn việc làm của con người trở nên không còn cần thiết.

Đề xuất giảm tốc độ phát triển AI để hạn chế rủi ro

Ngoài tác động đến việc làm, Tao Lin bày tỏ lo ngại về khả năng con người mất quyền kiểm soát các hệ thống AI ngày càng tự chủ. Ông ước tính xác suất xảy ra kịch bản AI tiên tiến khiến nhân loại không còn tồn tại vào khoảng 20%.

Trước những nguy cơ này, ông đề xuất giảm tốc độ nghiên cứu AI tiên tiến xuống còn khoảng 25% mức hiện tại, nhằm tạo thêm thời gian phát triển biện pháp an toàn và chính sách quản lý.

Dù vậy, đây là dự báo cá nhân của Tao Lin, không phải quan điểm chính thức từ Anthropic. Những cảnh báo về thất nghiệp cũng chưa được chứng minh là kết quả tất yếu.

Nghiên cứu do Anthropic công bố tháng 3.2026 chưa ghi nhận sự gia tăng thất nghiệp có tính hệ thống trong các ngành nghề chịu tác động lớn từ AI kể từ cuối năm 2022. Tuy nhiên, nghiên cứu phát hiện dấu hiệu ban đầu cho thấy hoạt động tuyển dụng lao động trẻ đang chậm lại ở một số ngành có mức độ tiếp xúc cao với công nghệ này.