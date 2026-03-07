Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chuyên gia bóng đá chỉ trích FAM vì chưa xin lỗi sau bê bối nhập tịch
Quỳnh Phương
07/03/2026 22:14 GMT+7

Một nhà phê bình bóng đá Malaysia đã chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì chưa đưa ra lời xin lỗi công khai sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án phạt liên quan đến bê bối cầu thủ nhập tịch.

Theo báo New Straits Times, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang chịu nhiều chỉ trích vì chưa đưa ra lời xin lỗi công khai sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án phạt liên quan đến bê bối giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch.

Nhà phê bình bóng đá Zack Rahim cho rằng FAM chưa thể hiện trách nhiệm dù CAS đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Ông nói: "CAS đã kết luận rằng các bạn sai, nhưng FAM thậm chí chưa đưa ra lời xin lỗi nào. Tại sao điều đó lại khó đến vậy?".

Theo ông Zack Rahim, bê bối liên quan đến các cầu thủ nhập tịch có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến dịch của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup. Ông nhận định Malaysia nhiều khả năng sẽ bị trừ 6 điểm tại vòng loại. Trước đó, đội tuyển Malaysia đã thắng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal, nhưng New Straits Times cho biết các kết quả này có thể bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hủy bỏ sau phán quyết của CAS.

Ngày 5.3, CAS - cơ quan được xem là tòa án thể thao cao nhất thế giới - đã bác đơn kháng cáo của FAM và giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit Malaysia) do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra. Đồng thời, CAS cũng duy trì án cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch vì sử dụng giấy tờ giả để chứng minh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ông Zack Rahim cho rằng vụ việc không chỉ là một án phạt đơn thuần mà còn làm tổn hại đến uy tín của bóng đá Malaysia. Ông nói: "Đây không chỉ là vấn đề trừng phạt. Nó còn ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Malaysia, các cầu thủ và cả công tác phát triển bóng đá trẻ".

Ông cũng chỉ trích FAM vì thiếu minh bạch với người hâm mộ về sai sót đã xảy ra cũng như các biện pháp khắc phục. Theo ông Zack Rahim, thông báo mới nhất của FAM vẫn không có lời xin lỗi, dù 7 cầu thủ bị xác định không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển.

Highlight đội tuyển nữ Nhật Bản 11-0 Ấn Độ: Chiến thắng hủy diệt

Highlight đội tuyển nữ Nhật Bản 11-0 Ấn Độ: Chiến thắng hủy diệt

Đội tuyển nữ Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại đội tuyển nữ Ấn Độ với tỷ số 11-0 và chắc chắn nhất bảng C.

Higlight CLB TP.HCM 0-0 ĐH Văn Hiến: Trận hòa nhạt nhòa

Highlight HAGL 0-1 CLB Công an TP.HCM: Lê Giang Patrik xuất thần

