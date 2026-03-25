Trong bối cảnh giá bất động sản liên tục neo cao, giấc mơ sở hữu nhà ở của người trẻ ngày càng trở nên xa vời. Không chỉ đối mặt với áp lực tài chính, nhiều người còn có nguy cơ rơi vào những "cái bẫy" khi mua nhà nếu thiếu tính toán kỹ lưỡng.

Theo chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, nhu cầu mua nhà của người trẻ hiện nay rất lớn, nhưng thị trường lại đang lệch pha nghiêm trọng về nguồn cung. Phần lớn sản phẩm thuộc phân khúc trung và cao cấp, với mức giá phổ biến từ 2-3 tỉ đồng, thậm chí cao hơn tại khu vực trung tâm. Trong khi đó, phân khúc phù hợp với khả năng tài chính của người trẻ – khoảng 1,20-1,5 tỉ đồng, lại gần như khan hiếm.

Chuyên gia cảnh báo ‘bẫy’ mua nhà: Người trẻ dễ mắc nếu không tính kỹ | Phần 3

"Với tổng thu nhập trung bình của một cặp vợ chồng trẻ phổ biến khoảng 35 - 40 triệu đồng/tháng, việc mua nhà đã là một bài toán khó. Nếu cố gắng vay vượt khả năng chi trả, áp lực tài chính sẽ rất lớn", ông Quang nhận định.

'Bẫy' tài chính

Một trong những rủi ro lớn nhất mà người trẻ dễ gặp phải là "bẫy" tài chính từ các gói vay mua nhà. Hiện nay, nhiều dự án đưa ra chính sách thanh toán ban đầu khá "dễ thở", chỉ cần trả trước khoảng 20% giá trị căn hộ, đồng thời hỗ trợ lãi suất trong 1 đến 2 năm đầu.

Tuy nhiên, theo ông Trần Khánh Quang, đây chỉ là "giai đoạn dễ chịu" ban đầu. Khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ chuyển sang thả nổi và có thể tăng lên 10-12%/năm. Khi đó, tổng số tiền phải trả hàng tháng, bao gồm cả gốc và lãi, có thể lên tới 24 đến 30 triệu đồng.

Chuyên gia Trần Khánh Quang cảnh báo “bẫy” tài chính khi mua nhà: lãi suất ưu đãi ban đầu có thể dễ chịu, nhưng áp lực trả nợ sẽ tăng mạnh khi chuyển sang lãi suất thả nổi ẢNH: HỒ HIỀN

Ông Quang lấy một ví dụ cụ thể: "Giả sử bạn mua dành dụm mua căn hộ 3 tỉ thì ban đầu chỉ cần thanh toán 20%, khoảng 600 triệu, khoản này nhiều bạn trẻ có thể tích lũy được. Trong 2 năm đầu được hỗ trợ lãi suất, gần như không bị áp lực tài chính.

Lúc đó, còn 2,4 tỉ mà bạn cần vay, với lãi suất ưu đãi 6-7%/năm, mỗi tháng chỉ trả khoảng mười mấy triệu đồng. Với thu nhập hai vợ chồng khoảng 40 triệu đồng/tháng, mức này có thể xem là khá nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi tăng lên khoảng 10,5-12%/năm. Khi đó, cộng thêm phần trả gốc, số tiền hàng tháng có thể tăng lên 24-30 triệu đồng, tạo áp lực tài chính rất lớn".

'Bẫy' vị trí

Không chỉ vấn đề tài chính, nhiều người trẻ còn rơi vào "bẫy" thứ hai là vị trí. Do không đủ khả năng mua nhà gần trung tâm, họ buộc phải lựa chọn các dự án ở xa, cách nơi làm việc 20-30 km.

Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày có thể mất từ 1-2 tiếng di chuyển một chiều, tổng cộng tới 3 tiếng chỉ để đi lại. Không chỉ tiêu tốn thời gian, việc này còn làm tăng chi phí sinh hoạt và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Theo chuyên gia, tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội, nhu cầu nhà giá vừa túi tiền rất cao nhưng nguồn cung dành cho phân khúc này ngày càng khan hiếm

Đánh giá tổng quan, theo ông Trần Khánh Quang, rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở lãi suất hay điều kiện vay, mà ở việc thiếu nguồn cung nhà ở phù hợp. Thị trường đang nghiêng về phân khúc trung và cao cấp, trong khi nhà ở giá vừa túi tiền lại rất khan hiếm.

Trước thực trạng này, ông khuyến nghị người trẻ không nên mua nhà bằng mọi giá. Trong giai đoạn đầu, việc thuê nhà có thể là lựa chọn hợp lý để đảm bảo tài chính linh hoạt. Khi quyết định mua, cần tính toán kỹ khả năng chi trả dài hạn, đảm bảo khoản vay không vượt quá 30 - 35% thu nhập và ưu tiên yếu tố vị trí phù hợp.

"Mua nhà là một quyết định tài chính lớn, ảnh hưởng nhiều năm. Nếu không cẩn trọng, giấc mơ an cư có thể trở thành áp lực kéo dài", ông nhấn mạnh.