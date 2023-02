Chuyên gia chỉ cách giảm tác hại của ăn khuya

Trang tin Eat This, Not That! mới đây dẫn thông tin từ chuyên gia dinh dưỡng Laura Burak (đang làm việc tại Mỹ) cho biết thói quen ăn vặt vào đêm khuya không chỉ cản trở mục tiêu giảm cân mà còn có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa, khiến bạn khó ngủ ngon hơn.



"Hậu quả sẽ trầm trọng hơn nếu bạn chọn ăn khuya bằng các thực phẩm giàu calo, không lành mạnh. Việc nạp chất béo với số lượng lớn vốn mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn bình thường. Điều này khiến giấc ngủ bị gián đoạn, hoặc có thể làm trầm trọng thêm chứng ợ nóng, trào ngược dạ dày", chuyên gia Burak nói.

Cũng theo bà Burak, cách tốt nhất để tránh tác hại của ăn khuya là từ bỏ thói quen này. "Ngay từ đầu, bạn nên tránh ăn vặt vào ban đêm. Hãy thử tìm hiểu chế độ ăn uống của bản thân xem nó đã hợp lý hay chưa, để cắt đứt nguồn cơn của việc thèm ăn muộn. Thông thường, nếu cơ thể được nạp đủ năng lượng bằng các bữa ăn trong ngày, bạn sẽ không thèm ăn vào ban đêm nữa", nữ chuyên gia cho biết.

Còn với những người có công việc đặc thù khiến họ thường xuyên phải ăn đêm, bà Burak cũng cho biết có một nguyên tắt phần nào có thể giúp mọi người giảm bớt tác hại sức khỏe.

"Tôi gọi đó là phương pháp 'nghỉ ngơi tiêu hoá'. Cụ thể, bạn nên để cơ thể ngừng ăn và ổn định lại trong một khoảng thời gian, thông thường là từ 10-12 giờ sau bữa ăn cuối cùng của ngày, kéo dài cho đến bữa sáng của hôm sau", bà Burak giải thích.

"Ví dụ, nếu bạn ăn bữa cuối cùng trong ngày lúc 8 giờ tối, thì không ăn sáng cho đến 8 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là không nên ăn khuya thường xuyên, nếu bạn muốn cơ thể luôn khỏe mạnh và thon thả", chuyên gia Burak nói.