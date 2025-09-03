Chuyên gia chỉ ra thời điểm đánh răng tốt nhất

Chờ ít nhất 30 phút sau khi ăn sáng mới nên đánh răng

Đánh răng ngay sau khi thức dậy giúp loại bỏ mảng bám và vi khuẩn tích tụ qua đêm. Nó cũng giúp phủ trước một lớp fluor lên men răng, bảo vệ răng khỏi axit từ thức ăn. Việc đánh răng còn kích thích tiết nước bọt ngay lập tức, từ đó hỗ trợ khoang miệng chống lại vi khuẩn gây hại và trung hòa axit.

Ngoài ra, nhai kẹo cao su không đường cũng giúp kích thích tiết nước bọt sau bữa ăn, theo Verywell Health (Mỹ).

Trong khi đó, bác sĩ nha khoa Susanne Kölare Jeffrey, phó giáo sư lâm sàng ngành nha khoa phục hồi tại Đại học Washington (Mỹ), cho biết đánh răng sau bữa sáng có tác dụng giúp loại bỏ tinh bột và đường còn sót lại trên răng, ngăn chúng nuôi dưỡng vi khuẩn.

Dùng bàn chải lông mềm, cầm nghiêng 45 độ về phía đường viền nướu và chải nhẹ để không gây hại men răng ẢNH MINH HỌA: AI

“Nếu phải chọn, tôi chắc chắn sẽ chọn đánh răng sau bữa sáng”, bác sĩ Jeffrey chia sẻ.

Tuy nhiên, đánh răng ngay sau khi ăn có thể làm hại men răng. Khuyến nghị chung là nếu lựa chọn ăn sáng rồi mới đánh răng, mọi người nên chờ 30-60 phút để nước bọt có thời gian loại bỏ axit từ thức ăn và hỗ trợ phục hồi men răng.

“Trong khoảng thời gian đó, mọi người có thể súc miệng thật kỹ bằng nước sạch để loại bỏ một phần mảng bám, giúp độ axit trong miệng trở lại trạng thái trung tính”, bác sĩ Peter Arsenault, giáo sư tại Trường Nha khoa - Đại học Tufts (Mỹ), khuyên.

Cách đánh răng đúng để bảo vệ men răng

Sau bữa sáng, đặc biệt nếu bạn dùng đồ uống có tính axit như nước cam hoặc cà phê, men răng sẽ trở nên “mềm” hơn. Do đó bác sĩ Arsenault cho biết, việc đánh răng ngay sau khi ăn có thể làm lớp men răng này bị mài mòn hoặc trầy xước do bàn chải, thậm chí là mất cấu trúc răng.

“Tuy nhiên, trong thực tế, tôi cho rằng hợp lý nhất là nên làm sạch mảng bám sau khi ăn”, bác sĩ Arsenault nói thêm. Nếu bạn không thể chờ 30-60 phút, vậy có thể thử áp dụng kỹ thuật đánh răng theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA) dưới đây để bảo vệ men răng:

Sử dụng bàn chải lông mềm và kem đánh răng có fluor - một khoáng chất giúp phòng ngừa sâu răng và bảo vệ men răng.

Cầm bàn chải nghiêng 45 độ về phía đường viền nướu.

Đánh răng với lực nhẹ, di chuyển qua lại bàn chải từng đoạn ngắn trên răng.

Uống nước cam hoặc cà phê vào buổi sáng có thể khiến men răng bị mòn ẢNH: AI

Đánh răng buổi tối giảm nguy cơ tim mạch

ADA khuyến nghị mọi người nên đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày với kem đánh răng chứa fluor, trong vòng ít nhất 2 phút.

“Dù không có thời điểm chuẩn để đánh răng vào buổi sáng, nhưng quan trọng là phải đánh răng trước khi đi ngủ. Bởi vì khi chúng ta ngủ, lượng nước bọt giảm xuống, điều này khiến cho mảng bám dễ hình thành và tấn công men răng nếu răng chưa được làm sạch”, Jeffrey nhấn mạnh.

Nghiên cứu cũng cho thấy đánh răng trước khi ngủ giúp giảm nguy cơ tim mạch ở một số người. Thói quen này giúp ngăn tình trạng viêm nhiễm do vệ sinh răng miệng kém lan vào máu, từ đó hạn chế nguy cơ gây ra các vấn đề về tim mạch.