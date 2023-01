Chuyên gia đánh giá sân bay Tân Sơn Nhất thiếu nước khử khuẩn

Tại cuộc làm việc, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiến nghị Viện Pasteur TP.HCM tham mưu Bộ Y tế cho phép TP.HCM nuôi cấy SARS-CoV-2. Theo TS-BS Vĩnh Châu, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, BV Bệnh nhiệt đới và Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã 2 lần có công văn kiến nghị Bộ Y tế cho phép nuôi cấy SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm (labo) của OUCRU đóng tại BV Bệnh nhiệt đới (phòng an toàn sinh học cấp 3, đạt chuẩn quốc tế, hằng năm được Cục Y tế dự phòng đánh giá kiểm định chất lượng), nhưng chưa nhận được sự chuẩn y từ Bộ. Hiện nay phòng an toàn sinh học cấp 3 này đang nuôi các vi trùng lao đa kháng, nuôi cấy vi rút cúm gia cầm, cúm mùa…

“Hiện tình trạng dịch bệnh Covid-19 ổn, SARS-CoV-2 có khắp nơi trong cộng đồng. Do đó, một lần nữa Sở Y tế TP.HCM kiến nghị Viện Pasteur TP.HCM tham mưu Bộ Y tế cho phép TP.HCM nuôi cấy SARS-CoV-2”, TS-BS Vĩnh Châu nói.

Theo ông Châu, nuôi cấy được SARS-CoV-2 sẽ cho phép đánh giá đáp ứng miễn dịch tốt hơn nhiều so với đánh giá miễn dịch dựa vào đo nồng độ kháng thể. Khi có vi rút sẽ cho phép tiến hành thực hiện kỹ thuật phản ứng miễn dịch trung hòa. Xét nghiệm phản ứng trung hòa là kỹ thuật miễn dịch cho phép đánh giá chính xác hiệu quả bảo vệ của kháng thể đối với nhiễm các biến thể khác nhau của SARS-CoV-2. Điều này sẽ góp phần cung cấp thêm các dữ liệu về mức độ bảo vệ của tình trạng miễn dịch cá thể và miễn dịch cộng đồng hiện nay tại TP.HCM, từ đó góp phần đưa ra các chính sách về tiêm chủng vắc xin phù hợp nhất.