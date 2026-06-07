Chuyên gia đầu ngành tim mạch nhóm họp, bàn về ứng dụng AI

Diễn ra trong 2 ngày 6 và 7.6, tại thành phố Huế, hội nghị khoa học tim mạch cố đô mở rộng lần thứ 5 - năm 2026 với chủ đề "Ứng dụng y học chính xác và công nghệ mới trong quản lý bệnh tim mạch và bệnh đồng mắc", thu hút hơn 600 đại biểu và gần 70 chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế tham dự.

Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, Phó chủ tịch Thường trực Hội Tim mạch Việt Nam phát biểu tại hội nghị ẢNH: PHƯƠNG ANH

Thông qua hội nghị các đại biểu đã nghe 120 báo cáo khoa học được trình bày tại 25 phiên thảo luận chính thức về các tiến bộ trong y học liên quan đến khám và chữa các bệnh về tim mạch đồng thời cũng bàn luận về khả năng ứng dụng y học chính xác, ứng dụng công nghệ mới, trong đó đặc biệt là AI trong khám chữa bệnh tim mạch.

Giáo sư - tiến sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch thành phố Huế, Trưởng ban tổ chức hội nghị, trong phát biểu khai mạc cho biết, bệnh tim mạch vẫn đang là gánh nặng hàng đầu đối với sức khỏe cộng đồng. Điều này đã đặt ra đối với đội ngũ thầy thuốc phải không ngừng cập nhật kiến thức và hội nghị chính là một điểm hẹn khoa học uy tín, mang lại nhiều góc nhìn mới và giá trị thực tiễn thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường hợp tác đa ngành.

Đại diện lãnh đạo thành phố Huế trao bằng khen cho tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc của Hội Tim mạch thành phố ẢNH: PHƯƠNG ANH

Theo Giáo sư Huỳnh Văn Minh, điểm khác biệt lớn nhất của hội nghị tim mạch cố đô lần này chính là sự vươn lên mạnh mẽ của công nghệ. Không chỉ dừng lại ở các phác đồ điều trị truyền thống, các chuyên gia đã đi sâu vào phân tích vai trò của AI, mã gien, hệ gien học sinh học (Proteomics) và thiết bị thông minh thiết bị đeo trong việc dự phòng và cá thể hóa điều trị. Từ y học cơ sở đến ứng dụng thực tiễn, việc cá thể hóa can thiệp bằng AI trong hội chứng tim - thận hay dự đoán nguy cơ từ điện tâm đồ đang từng bước tái định hình thực hành lâm sàng hằng ngày của các bác sĩ tim mạch.

Song song đó, những bước tiến thần kỳ của ngoại khoa và can thiệp cấu trúc cũng được làm nổi bật. Các đại biểu được cập nhật về kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI), hồi sức thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học hiện đại, và đặc biệt là những kinh nghiệm quý báu từ các ca "ghép tim xuyên Việt" - hành trình tiếp nối sự sống kỳ diệu của y tế nước nhà.

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, Phó chủ tịch Thường trực Hội Tim mạch Việt Nam đánh giá cao đóng góp khoa học của hội nghị và cho rằng, các chủ đề thảo luận tại hội nghị mang tính thời sự, thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự nhạy bén của ban tổ chức trong việc nắm bắt xu hướng phát triển của nền y học hiện đại.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của y học chính xác, y tế số và trí tuệ nhân tạo

Các báo cáo nổi bật tại hội nghị không chỉ dừng ở lâm sàng mà tiến sâu vào y học phân tử (mã gien, proteomics) và theo dõi bằng thiết bị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Theo đó, các chuyên gia đồng ý rằng ngày nay không còn điều trị bệnh tim đơn độc mà phải quản lý đa mô thức (Multidisciplinary Approach) trong đó nhấn mạnh hội chứng tim - thận - chuyển hóa, mối liên hệ giữa tim mạch và giấc ngủ, gan nhiễm mỡ, bệnh phổi tắc nghẽn.

Một thông điệp mạnh mẽ được phát đi từ hội nghị lần này là sự cần thiết của phương pháp tiếp cận đa mô thức. Trước sự gia tăng của bệnh lý đồng mắc, hội nghị đã thiết kế các phiên liên tịch và chuyên đề có sự tham gia của Hội Y học giấc ngủ Việt Nam, Hội Nội tiết - đái tháo đường và Hội Bác sĩ gia đình Việt Nam.

Các khái niệm như "hội chứng tim - thận - chuyển hóa" được mổ xẻ chi tiết. Tác động của hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ lên gánh nặng tim mạch, hay sự đe dọa thầm lặng của bệnh gan nhiễm mỡ, đái tháo đường đối với mạch máu được thảo luận sôi nổi. Sự kết hợp này mang lại cho các y bác sĩ một chiến lược bảo vệ bệnh nhân toàn diện, thay vì chỉ điều trị từng cơ quan đơn lẻ.

Các chuyên gia đầu ngành về tim mạch trong nước và quốc tế tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm ẢNH: PHƯƠNG ANH

Không chỉ vinh danh các kỹ thuật hiện đại, ban tổ chức luôn đặc biệt chú trọng đến việc phát triển thế hệ kế cận. Phiên "Chung kết giải thưởng nghiên cứu khoa học trẻ tim mạch cố đô" thu hút sự chú ý đặc biệt với 10 báo cáo xuất sắc. Các nhà khoa học trẻ đã mạnh dạn ứng dụng AI vào chẩn đoán hội chứng vành cấp, nghiên cứu tạo nhịp sinh lý hay đánh giá các chỉ số siêu âm tim mới. Dưới sự đánh giá khắt khe của hội đồng gồm các giáo sư lão thành, đây là bệ phóng quan trọng cho các tài năng y học Việt Nam bước ra sân chơi quốc tế.

Hội nghị khoa học tim mạch cố đô mở rộng lần thứ 5 khép lại không chỉ với những con số ấn tượng về quy mô, mà còn đọng lại những giá trị cốt lõi về tinh thần nhân văn và sự đổi mới không ngừng. Những kiến thức, công nghệ và xu hướng được thảo luận tại cố đô Huế những ngày này chắc chắn sẽ được chuyển hóa thành các phác đồ điều trị tối ưu hơn, mang lại nhịp đập khỏe mạnh và niềm hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân tim mạch trên khắp cả nước.