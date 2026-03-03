Trí tuệ nhân tạo 'bắt bệnh' cùng bác sĩ

Trước khi bước vào ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot, ông N.X.H không nghĩ mình có thể trở về cuộc sống như thường ngày. Ngày tái khám, ông bước vào Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) trong dáng vẻ của một người đàn ông khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Các kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh đều ở ngưỡng bình thường, không ghi nhận tái phát.

Ông H. là một trong 1.167 người bệnh ung thư tuyến tiền liệt được điều trị bằng phẫu thuật robot tại Bệnh viện Bình Dân. Hiện nay, có đến hơn 75% tổng số ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt được điều trị bằng phẫu thuật robot, trở thành "cánh tay" chủ lực trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Bình Dân.

TS Nguyễn Tế Kha, Trưởng khoa Ung bướu tiết niệu, Bệnh viện Bình Dân, điều khiển robot phẫu thuật ẢNH: H.N

AI KHÔNG THAY BÁC SĨ

Tháng 11.2025, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đưa vào hoạt động hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla Signa Premier hiện đại lần đầu tiên được triển khai tại khu vực phía nam. Theo bác sĩ (BS) Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, song song với các đặc tính nổi bật về phần cứng, hệ thống này còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện, hỗ trợ BS trong việc chẩn đoán chính xác các ca bệnh phức tạp và xác định nhanh chóng các tình trạng cấp cứu.

Đặc biệt, AI hỗ trợ xử lý hình ảnh, giảm nhiễu nền và xảo ảnh, tăng độ phân giải tới 60% và rút ngắn thời gian chụp 50%. Nền tảng tăng tốc cho phép chụp tim chỉ trong một nhịp, nhanh hơn 12 lần so với công nghệ thông thường.

BS Hoàng Trung Kiên, Giám đốc điều hành cấp cao khối chuyên môn y khoa, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, cho biết: Trong vài năm gần đây, AI đã hiện diện thường xuyên trong thực hành lâm sàng. Ở nhiều chuyên khoa, đặc biệt là nhãn khoa, AI hỗ trợ sàng lọc sớm những bệnh lý phức tạp như võng mạc đái tháo đường, glôcôm hay thoái hóa hoàng điểm; phân tích hình ảnh với tốc độ vượt trội, gợi ý chẩn đoán dựa trên cơ sở dữ liệu được huấn luyện khổng lồ; và theo dõi tiến triển bệnh bằng cách so sánh tự động giữa các lần khám.

"Quan trọng nhất, AI không thay BS mà giống một trợ lý siêu năng lực, giúp BS có thêm thời gian để tư vấn, trò chuyện và chăm sóc người bệnh", BS Kiên nhấn mạnh.

B ỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

Trong kỷ nguyên của AI và dữ liệu, bệnh án điện tử đã trở thành nền móng quan trọng trong chiến lược số hóa y tế. Tại TP.HCM, 100% bệnh viện công lập đã áp dụng bệnh án điện tử.

TS-BS Lê Quan Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng khoa Ngoại gan mật tụy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ bệnh án điện tử không phải là nơi hiển thị lại những dòng ghi chép được đánh máy thay vì viết tay. Nó là nơi lưu trữ chi tiết các thông tin y khoa đã được mã hóa - dữ liệu có khả năng được kiểm tra, phân tích và xử lý thông minh.

Điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa bệnh án giấy và bệnh án điện tử chính là tính cập nhật, đối chiếu và tương tác. Với bệnh án giấy, thông tin thường rời rạc theo từng lần nhập viện, khó truy cập và theo dõi tổng thể. Còn với bệnh án điện tử, bác sĩ có thể dễ dàng cập nhật diễn biến bệnh trong nhiều ngày, nhiều lần điều trị chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Mọi thông tin đều liền mạch, xuyên suốt, giúp việc theo dõi bệnh nhân trở nên thuận tiện hơn.

"Bệnh án điện tử là nền tảng để ngành y bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi dữ liệu trở thành tài sản quý, và công nghệ giúp chúng ta điều trị tốt hơn, quản lý thông minh hơn, học hỏi nhanh hơn. Tôi hy vọng mô hình này có thể được nhân rộng, để mọi cơ sở y tế đều có thể vận hành thông minh, vì người bệnh", TS Tuấn chia sẻ.