Bác sĩ tim mạch Leslie Cho ở Mỹ cho biết: “Đau tim là một trường hợp cấp cứu y tế nghiêm trọng và gọi cấp cứu là cách nhanh nhất để được điều trị cứu sống”.

"Điều này là do các nhân viên dịch vụ y tế khẩn cấp có thể bắt đầu can thiệp ngay lập tức khi họ đến và trên đường đến bệnh viện", bác sĩ Cho nói thêm.

Theo các chuyên gia, đây là 5 triệu chứng của cơn đau tim, theo Eat This, Not That!

1. Đau ngực

Cảm thấy tức ngực có thể là dấu hiệu của cơn đau tim - và nó không nhất thiết phải rất đau mới nghiêm trọng (vì vậy đừng bỏ qua nó!).

"Mọi người không phải lúc nào cũng sử dụng từ đau khi mô tả các triệu chứng đau tim của họ", tiến sĩ Ron Blankstein, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Brigham and Women's trực thuộc Harvard, đồng thời là giáo sư y khoa và X-quang tại Trường Y Harvard, cho biết.

2. Khó thở

Chuyên gia Peter Leslie Weissberg cho biết: “Thật dễ dàng bỏ qua việc khó thở như một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang già đi hoặc không còn khỏe mạnh”.

"Khi bạn tập thể dục cường độ trung bình như đạp xe hoặc đi bộ nhanh, bạn sẽ thấy khó thở hơn một chút - mặc dù bạn vẫn có thể nói được.

Nhưng cảm thấy khó thở khi thực hiện các hoạt động hằng ngày, đặc biệt nếu bạn chưa từng trải qua điều này trước đây, thì có thể là dấu hiệu của một tình trạng tim nghiêm trọng tiềm ẩn.

Các bệnh tim thông thường, có thể điều trị được như bệnh tim mạch vành (nguyên nhân gây ra các cơn đau tim), suy tim và nhịp tim bất thường như rung nhĩ đều có thể gây khó thở", chuyên gia Weissberg lưu ý, theo Eat This, Not That!

3. Buồn nôn

Nếu bạn thường xuyên bị buồn nôn và khó tiêu, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Tổ chức Tim mạch Úc cảnh báo: “Khó tiêu, buồn nôn và nôn mửa có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý, nhưng điều quan trọng là không được loại bỏ chúng, vì chúng có thể là dấu hiệu cảnh báo cơn đau tim đe dọa tính mạng”.





"Cách tốt nhất để chắc chắn liệu những gì bạn đang gặp phải có nghiêm trọng hay không là tìm kiếm sự trợ giúp khẩn cấp. Các xét nghiệm y tế có thể chẩn đoán nguyên nhân gây ra các triệu chứng của bạn, và nếu đó là một cơn đau tim, bạn càng được giúp đỡ sớm càng tốt", tổ chức Tim mạch Úc lưu ý.

4. Chóng mặt

Các bác sĩ cho biết chóng mặt không rõ nguyên nhân có thể là cảnh báo của cơn đau tim.

"Đây có thể là dấu hiệu của rối loạn nhịp tim hoặc tình trạng van tim", bác sĩ tim mạch Lawrence Phillips, trợ lý giáo sư tại Khoa Y và là giám đốc y khoa của Khoa Tim mạch lâm sàng ngoại trú tại NYU Langone cho biết, theo Eat This, Not That!

"Điều quan trọng là phải làm điện tâm đồ để tìm nhịp tim không đều và đảm bảo không có vấn đề gì lớn", bác sĩ Phillips cho biết thêm.

5. Cẩn thận với cơn đau tim "thầm lặng"

Bạn có biết là có thể bị đau tim và không biết điều đó? Các dấu hiệu phổ biến của cơn đau tim “thầm lặng” là mệt mỏi không rõ nguyên nhân, khó thở và khó chịu ở họng, cổ và hàm.

Bác sĩ tim mạch Curtis Rimmerman cho biết: “Trong khi các triệu chứng đau tim không điển hình phổ biến nhất ở phụ nữ và những người mắc bệnh tiểu đường, chúng cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai.

Những người trải qua cơn đau tim mà không nhận ra nó và những người sống sót là rất may mắn.

Nếu bạn cảm thấy khó chịu kéo dài trong khoảng thời gian vài phút, đặc biệt là nếu các triệu chứng mới xuất hiện và không có lời giải thích rõ ràng, đừng bỏ qua những lo lắng này.

Nếu nó trở thành chứng ợ chua, ít nhất bạn đã loại trừ một số thứ ít đe dọa hơn. Đừng để xảy ra bất trắc dẫn đến ân hận về sau cho bạn và gia đình", bác sĩ Rimmerman cảnh báo, theo Eat This, Not That!