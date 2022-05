Chuyên gia: Đây là loại rau củ số 1 để giảm cholesterol

Ví dụ, có một số loại rau có chứa các chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch và giảm cholesterol.

Trên thực tế, theo chuyên gia dinh dưỡng Lisa Young, tiến sĩ, tác giả của cuốn Finally Full, Finally Slim và là thành viên của hội đồng chuyên gia y tế của trang web Eat This, Not That!, cà rốt là loại rau tốt nhất bạn có thể ăn để giúp giảm và kiểm soát mức cholesterol của bạn.

“Cà rốt là một nguồn chất xơ hòa tan tốt, có thể giúp giảm mức cholesterol. Chúng cũng giàu beta carotene, chất chống oxy hóa vitamin A có thể bảo vệ bạn khỏi các bệnh mạn tính như bệnh tim”, chuyên gia dinh dưỡng Young nói.

Chuyên gia Young nói tiếp: "Và phần tốt nhất là, cà rốt siêu linh hoạt. Bạn có thể nghiền chúng với hummus (Hummus là một món ăn Trung Đông và Ả Rập làm từ đậu gà nấu chín nghiền nhuyễn trộn với sốt tahini, dầu ô liu, nước cốt chanh muối và tỏi), thêm chúng vào món salad hoặc nướng chúng với dầu ô liu và tỏi và thưởng thức chúng như một món ăn phụ".

Cà rốt hầu như luôn liên quan đầu tiên đến sức khỏe đôi mắt của bạn, vì chúng rất giàu vitamin A, được biết là giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt.

Cà rốt cũng chứa lutein, có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Tuy nhiên, trong khi cà rốt rất tốt cho thị giác của bạn, lợi ích của chúng không dừng lại ở đó.

Theo Harvard Health, cà rốt là một món ăn nhẹ tuyệt vời cho tim và giúp giảm cholesterol vì chúng dễ ăn và chứa nhiều chất xơ.





Một đánh giá được công bố trên tạp chí Nutrients cho biết cả chất xơ không hòa tan và hòa tan đều được biết là giúp giảm mức cholesterol trong máu, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, theo Eat This, Not That!

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí The Lancet cho thấy ăn ít nhất 25 gram chất xơ mỗi ngày giúp kiểm soát cân nặng, lượng đường trong máu, mức huyết áp và cholesterol.

Cùng với hàm lượng chất xơ, cà rốt cũng có thể cung cấp các lợi ích tốt cho tim mạch thông qua hàm lượng beta-carotene.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation Research, beta-carotene được cho là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh tim mạch, đột quỵ và một số bệnh ung thư.

Cuối cùng, cà rốt chứa vitamin A, mà các chuyên gia biết có một số liên quan đến sức khỏe tim mạch của bạn.

Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn trước khi chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng vitamin A có thể giúp ích cho tim của bạn như thế nào, theo Eat This, Not That!

Và điều quan trọng là ăn uống điều độ. Thực phẩm nào cho dù tốt đến đâu nhưng nếu ăn quá mức cũng đều không tốt cho sức khỏe.