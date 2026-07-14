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Chuyên gia: Đừng chạy theo ngành 'hot' khi đặt nguyện vọng xét tuyển
Video Giáo dục

Chuyên gia: Đừng chạy theo ngành 'hot' khi đặt nguyện vọng xét tuyển

Yến Thi
Yến Thi
Chỉ còn ít ngày nữa sẽ kết thúc thời hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, khuyên thí sinh đã đăng ký nguyện vọng nếu đã xuất phát từ sự yêu thích và tham khảo điểm chuẩn các năm trước thì không nên điều chỉnh nguyện vọng.

Việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển cần có căn cứ và cần thiết. Thí sinh cũng không nên lựa chọn 1 ngành vì dễ trúng tuyển nhưng không yêu thích có thể bỏ học giữa chừng. Việc lựa chọn ngành học để gắn bó nghề nghiệp tương lai sau này hàng chục năm, không nên lựa chọn không có căn cứ.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, lưu ý: Ngành xu hướng chính là những ngành có cơ hội việc làm lớn sau khi tốt nghiệp, và có thể thay đổi theo từng giai đoạn cụ thể. Do đó, thí sinh cần lựa chọn 1 ngành cần phù hợp với năng lực bản thân. Các nguyện vọng xét tuyển phải thực sự là suy nghĩ chín chắn của bản thân mình, để khi trúng tuyển 1 trong số 15 nguyện vọng này mình đều mong muốn nhập học. Không nên để nguyện vọng của mình được chọn lựa vì đó là ngành xu hướng, vì bạn bè lựa chọn hay vì nguyên nhân khác.

Chuyên gia: Đừng chạy theo ngành "hot" khi đặt nguyện vọng

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