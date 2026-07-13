Đừng để hiểu sai về điểm sàn khiến mất cơ hội trúng tuyển

Thạc sĩ Phụng nêu thực tế có những thí sinh khi gọi điện đến trường ĐH cho rằng Điểm sàn chính là điểm chuẩn trúng tuyển. Điểm sàn là mức điểm đủ điều kiện để nhận hồ sơ xét tuyển, nếu không đạt mức này thí sinh cần phải có sự điều chỉnh phù hợp.

Do đó, thí sinh cần xem thật kỹ đề án tuyển sinh các trường để tránh bỏ đi cơ hội xét tuyển. Thí sinh có điểm dự tuyển thấp hơn sàn là chưa đủ điều kiện xét tuyển, nhưng nếu bằng sàn cũng chưa phải là ngưỡng an toàn, thí sinh cần có thêm nguyện vọng mà điểm dự tuyển cao hơn điểm sàn vài điểm. Bởi có khi 1 ngành A điểm sàn nhận hồ sơ 20 nhưng điểm chuẩn có thể 20, mà có thể 20,5 hoặc cao hơn.