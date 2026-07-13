Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đừng để hiểu sai về điểm sàn khiến mất cơ hội trúng tuyển
Video Giáo dục

Đừng để hiểu sai về điểm sàn khiến mất cơ hội trúng tuyển

Yến Thi
Yến Thi

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing, lưu ý cần phân biệt điểm sàn, điểm chuẩn.

Thạc sĩ Phụng nêu thực tế có những thí sinh khi gọi điện đến trường ĐH cho rằng Điểm sàn chính là điểm chuẩn trúng tuyển. Điểm sàn là mức điểm đủ điều kiện để nhận hồ sơ xét tuyển, nếu không đạt mức này thí sinh cần phải có sự điều chỉnh phù hợp.

Do đó, thí sinh cần xem thật kỹ đề án tuyển sinh các trường để tránh bỏ đi cơ hội xét tuyển. Thí sinh có điểm dự tuyển thấp hơn sàn là chưa đủ điều kiện xét tuyển, nhưng nếu bằng sàn cũng chưa phải là ngưỡng an toàn, thí sinh cần có thêm nguyện vọng mà điểm dự tuyển cao hơn điểm sàn vài điểm. Bởi có khi 1 ngành A điểm sàn nhận hồ sơ 20 nhưng điểm chuẩn có thể 20, mà có thể 20,5 hoặc cao hơn.

Đừng để hiểu sai về điểm sàn khiến mất cơ hội trúng tuyển

Tin liên quan

Chuyên gia nhận định gì về điểm sàn xét tuyển năm 2026?

Chuyên gia nhận định gì về điểm sàn xét tuyển năm 2026?

Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các khối ngành đặc thù. Các trường ĐH cũng công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từng ngành. Các mức điểm sàn xét tuyển năm nay, ngưỡng điểm này tác động chất lượng đào tạo bậc ĐH nói chung?

Lưu ý khi chọn ngành đăng ký xét tuyển đại học

Ngưỡng đầu vào và điểm sàn xét tuyển khác nhau thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

điểm sàn Điểm chuẩn Xét tuyển tuyển sinh

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận