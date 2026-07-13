Ngưỡng đầu vào và điểm sàn xét tuyển khác nhau thế nào?

Theo đó, từ ngưỡng điểm chung của Bộ, các trường sẽ công bố điểm sàn cho từng ngành với mức điểm bằng hoặc cao hơn ngưỡng điểm chung. Ví dụ, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành căn cứ phổ điểm thi và kế hoạch xét tuyển của trường và sẽ đưa ra mức điểm sàn xét tuyển đảm bảo quy định của Bộ cũng như tạo thuận lợi thí sinh xét tuyển vào trường.

Thí sinh cần theo dõi thông tin điểm sàn để có sự sắp xếp nguyện vọng phù hợp, tránh tình trạng bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển do sai lệch thông tin.