Chuyên gia hiến kế phát triển tổ chức giáo dục bền vững trong kỷ nguyên AI

Chiều 11.7, Hệ thống Giáo dục Sky-Line phối hợp Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) khai mạc hội thảo "Phát triển tổ chức giáo dục bền vững" tại Sky-Line Hill (phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng). Chương trình diễn ra trong 2 ngày 11 - 12.7.

Các chuyên gia thảo luận về xu hướng phát triển giáo dục bền vững và kết nối nghiên cứu với thực tiễn ẢNH: HUY ĐẠT

Hội thảo quy tụ các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia, giảng viên đại học, nhà nghiên cứu và đại diện nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước nhằm trao đổi các xu hướng mới về phát triển giáo dục bền vững, kết nối nghiên cứu với thực tiễn và thúc đẩy hợp tác trong quá trình đổi mới giáo dục.

Theo Ban tổ chức (BTC), hội thảo diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng là diễn đàn để các bên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học thuật và tăng cường liên kết trong xây dựng mô hình tổ chức giáo dục bền vững.

Đông đảo chuyên gia, nhà quản lý và giảng viên tham dự hội thảo "Phát triển tổ chức giáo dục bền vững" tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Tại hội thảo, các chuyên gia trình bày nhiều báo cáo chuyên đề về định hướng chính sách phát triển giáo dục bền vững và xu hướng nghiên cứu hiện nay; chia sẻ mô hình thực tiễn trong xây dựng trường học hạnh phúc gắn với phát triển bền vững; giới thiệu góc nhìn quốc tế về hợp tác nghiên cứu giáo dục giữa các trường đại học và mạng lưới học thuật.

Bên cạnh đó, phiên đối thoại mở giữa các chuyên gia và nhà quản lý giáo dục tập trung thảo luận những cơ hội, thách thức cũng như các giải pháp thúc đẩy phát triển giáo dục bền vững tại Việt Nam.

Các chuyên gia trình bày tham luận về chính sách và xu hướng nghiên cứu giáo dục bền vững ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khuôn khổ chương trình, Hệ thống Giáo dục Sky-Line tổ chức lễ ký kết Hiến chương tham gia Liên minh các Trường học Bền vững (TASS).

Theo định hướng của TASS, trường học bền vững không chỉ giảm tác động đến môi trường mà còn xây dựng hệ sinh thái giáo dục, nơi người học, giáo viên và cộng đồng cùng tham gia tạo ra những thay đổi tích cực thông qua học tập, hành động và hợp tác.

Bà Lê Thị Nam Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Sky-Line, phát biểu tại hội thảo về phát triển tổ chức giáo dục bền vững ẢNH: HUY ĐẠT

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các trường thành viên triển khai 8 nhóm hành động trọng tâm, gồm: tích hợp giáo dục bền vững vào chương trình học; giảm tiêu thụ tài nguyên và phát thải; phát triển cơ sở vật chất bền vững; xây dựng trường học như một "phòng thí nghiệm sống"; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên; lồng ghép các vấn đề môi trường, xã hội và kinh tế trong giáo dục; tăng cường hợp tác với cộng đồng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và kết quả trong mạng lưới trường học bền vững.

Lễ ký kết Hiến chương tham gia Liên minh các Trường học Bền vững (TASS) diễn ra trong khuôn khổ hội thảo ẢNH: HUY ĐẠT

Theo BTC, việc ký kết Hiến chương TASS đánh dấu cam kết của các đơn vị tham gia trong việc thúc đẩy mô hình giáo dục phát triển bền vững, góp phần xây dựng môi trường học tập thích ứng với những yêu cầu mới của thời đại.