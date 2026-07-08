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Giáo dục

Đà Nẵng chuẩn bị nguồn nhân lực để hiện thực hóa mục tiêu AI, bán dẫn

Huy Đạt
Huy Đạt
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành giáo dục chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược như phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do.

Không có nhân lực, AI và bán dẫn khó thành hiện thực

Chiều 8.7, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với Sở GD-ĐT về phát triển giáo dục toàn diện trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh giáo dục phải thực sự đi trước một bước, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, nhất là trong bối cảnh Đà Nẵng đang được Trung ương giao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển Khu thương mại tự do, trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và AI.

Đà Nẵng chuẩn bị nguồn nhân lực để hiện thực hóa mục tiêu AI, bán dẫn- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu ngành giáo dục chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các mục tiêu phát triển chiến lược của thành phố

ẢNH: T.N

Ông Lê Ngọc Quang nhận định: "Những mục tiêu đó sẽ khó trở thành hiện thực nếu không chuẩn bị được nguồn nhân lực đủ trình độ, năng lực và khát vọng phát triển. Đây vừa là trách nhiệm lớn, vừa là cơ hội để ngành giáo dục thành phố khẳng định vai trò tiên phong".

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố, Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; xây dựng các chương trình, đề án với lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể.

Ưu tiên đủ trường, đủ giáo viên, đủ điều kiện dạy học

Đối với năm học 2026 - 2027, Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành giáo dục chủ động chuẩn bị đầy đủ trường lớp, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa và các điều kiện phục vụ dạy học; khẩn trương tuyển dụng, điều tiết giáo viên phù hợp giữa các địa bàn, đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Đà Nẵng chuẩn bị nguồn nhân lực để hiện thực hóa mục tiêu AI, bán dẫn- Ảnh 2.

Các công trình trường học tại khu vực miền núi được thành phố Đà Nẵng tăng tốc thi công để kịp đón học sinh trong năm học 2026 - 2027

ẢNH: T.N

Ông Lê Ngọc Quang cũng lưu ý lễ khai giảng năm học mới phải thực sự là ngày hội của học sinh, được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, giàu ý nghĩa giáo dục; giảm tối đa các nghi thức mang tính hình thức, dành nhiều thời gian hơn để chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành giáo dục chủ động tham mưu chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2035, tầm nhìn 2045; tập trung chuẩn bị nhân lực cho các lĩnh vực thành phố ưu tiên như tài chính quốc tế, công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, AI, logistics, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục; rà soát chương trình theo hướng tăng cường STEM, ngoại ngữ, tin học, AI, kỹ năng số và năng lực hội nhập quốc tế; tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học.

Đà Nẵng chuẩn bị nguồn nhân lực để hiện thực hóa mục tiêu AI, bán dẫn- Ảnh 3.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng liên tục đầu tư hạ tầng phục vụ đổi mới giáo dục, trong đó có việc đưa vào sử dụng các phòng thực hành giáo dục STEM hiện đại tại nhiều trường học

ẢNH: T.N

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang khẳng định: "Mỗi quyết sách về giáo dục hôm nay sẽ quyết định chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của thành phố trong nhiều thập niên tới. Đầu tư cho giáo dục không chỉ là đầu tư cho trường lớp hay cơ sở vật chất, mà trước hết là đầu tư cho con người - nguồn lực quý giá nhất của Đà Nẵng".

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng giao các sở, ngành triển khai hiệu quả các chính sách giáo dục; xây dựng lộ trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục đổi mới công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Đà Nẵng chuẩn bị nguồn nhân lực để hiện thực hóa mục tiêu AI, bán dẫn- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu triển khai quyết liệt Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

ẢNH: T.N

Theo Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027, ngành sẽ triển khai nhiều chính sách mới như hỗ trợ giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp; hỗ trợ trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật; hỗ trợ sữa tươi học đường; khuyến khích học sinh giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp.

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