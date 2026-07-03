Chuyên gia quốc tế hiến kế xây dựng xanh, hướng đến mục tiêu Net Zero

Ngày 3.7, Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng phối hợp Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ 5 về công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững (ATCESD 2026), quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong nước, quốc tế.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày tại hội thảo ẢNH: B.K

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS-TS Lê Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, cho biết các lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, quy hoạch đô thị, tài nguyên nước và kỹ thuật môi trường đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh, hạn chế tài nguyên, cơ sở hạ tầng xuống cấp và yêu cầu phát triển carbon thấp.

Theo PGS-TS Lê Tiến Dũng, những thách thức này không chỉ đòi hỏi công nghệ tiên tiến mà còn cần sự hợp tác có trách nhiệm, tư duy liên ngành và cam kết mạnh mẽ đối với phát triển bền vững.

PGS-TS Lê Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo ẢNH: B.K

Phó hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng bày tỏ kỳ vọng các cuộc thảo luận tại ATCESD 2026 sẽ mở ra những ý tưởng mới, các mối quan hệ hợp tác mới cùng những giải pháp thiết thực cho Việt Nam, khu vực và cộng đồng quốc tế.

ATCESD 2026 gồm một phiên toàn thể với 4 báo cáo chính (keynote), 10 phiên kỹ thuật song song cùng các phiên báo cáo poster, với tổng cộng 107 báo cáo khoa học (gồm 65 báo cáo trình bày trực tiếp và 42 báo cáo poster). Điểm nhấn của hội thảo là các phiên thảo luận về những vấn đề cấp thiết của ngành xây dựng trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu.

Các đại biểu trong và ngoài nước tham gia hội thảo ẢNH: B.K

Nhiều chủ đề nhận được sự quan tâm của các chuyên gia như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, mô hình thông tin công trình (BIM), công trình xanh, vật liệu carbon thấp, hạ tầng thích ứng khí hậu, đường sắt tốc độ cao, quản lý ngập lụt, xâm nhập mặn và các giải pháp giảm phát thải hướng đến mục tiêu Net Zero.

Phiên toàn thể có sự tham gia của 4 diễn giả đến từ Pháp, Úc, Mỹ, Việt Nam chia sẻ các xu hướng nghiên cứu mới về chuyển đổi số trong quản lý nước và đô thị, kết cấu bê tông chịu lửa, công nghệ cho môi trường xây dựng, cùng các ứng dụng của tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo trong mô phỏng vật liệu - kết cấu.

Chuyên gia đến từ Pháp báo cáo về chuyển đổi số trong quản lý nước và đô thị ẢNH: B.K

Theo ban tổ chức, các bài báo khoa học được phản biện bởi Ban chương trình khoa học. Những công trình đạt yêu cầu sẽ có cơ hội được xuất bản trên IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (thuộc danh mục Scopus) hoặc tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.

ATCESD là chuỗi hội thảo khoa học về công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững do Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng chủ trì tổ chức qua các năm 2015, 2016, 2017, 2024 và 2026.

Hơn 100 báo cáo khoa học cùng các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia đã quy tụ tại Đà Nẵng để chia sẻ giải pháp về AI, công trình xanh, vật liệu carbon thấp và chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực xây dựng

Thông qua hội thảo, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục xây dựng diễn đàn học thuật uy tín, tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các giải pháp xây dựng xanh, thông minh, bền vững.

