Khi AI 'gõ cửa' giảng đường, Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh đào tạo số thông minh

Ngày 28.3, Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển (1996 - 2026).

PGS-TS Lê Thành Bắc, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên đọc diễn văn kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Lê Thành Bắc, Phó giám đốc ĐH Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên, cho biết trải qua 3 thập kỷ, trung tâm không ngừng đổi mới, từng bước xây dựng hệ thống đào tạo linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên gặp gỡ, ôn lại chặng đường nhiều khó khăn nhưng giàu thành tựu, đồng thời tri ân những đóng góp cho sự phát triển chung.

Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, trung tâm xác định mục tiêu đổi mới toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mô hình đào tạo số “thông minh”, đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt, thuận tiện.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thừa ủy quyền trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trung tâm Đào tạo thường xuyên - ĐH Đà Nẵng

Chúc mừng cột mốc 30 năm, PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, trung tâm đã phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết, xây dựng hệ thống học liệu số phong phú, hạ tầng công nghệ hiện đại, trở thành địa chỉ đào tạo từ xa tin cậy.

Theo lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và đại học số phát triển mạnh, đào tạo từ xa là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội lớn cho trung tâm phát huy lợi thế linh hoạt, thuận tiện cho người học mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, việc Đại học Đà Nẵng nằm trong nhóm đại học được ưu tiên đầu tư trọng điểm là điều kiện thuận lợi để nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo.

Để phát triển trong giai đoạn mới, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng đề nghị trung tâm tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đầu tư hạ tầng công nghệ, học liệu số; mở rộng ngành nghề đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội; đẩy mạnh quản trị đại học thông minh lấy người học làm trung tâm; tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển chương trình đào tạo trực tuyến bằng tiếng Anh.

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Trung tâm Đào tạo thường xuyên

Dịp này, Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng cùng nhiều bằng khen của các bộ, ngành, địa phương vì những đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực.

Sau 30 năm, trung tâm đã đào tạo hơn 40.000 cử nhân và hàng vạn học viên các chương trình ngắn hạn theo hình thức từ xa. Hiện đơn vị đang đào tạo hơn 7.000 học viên, trong đó có gần 10% là người dân tộc thiểu số, tiếp tục góp phần phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.