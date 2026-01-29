Chuyên gia khuyến cáo đầu tư vàng, bạc an toàn

Giá mỗi lượng vàng tăng hơn 20 triệu đồng trong 1 tuần

Tính đến 16 giờ 3 phút chiều nay, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh tới 7 lần. Mức giá mua bán mỗi lượng vàng miếng cao nhất ghi nhận 188,3 triệu đồng - 191,3 triệu đồng, lần lượt tăng 6,6 triệu đồng - 7,1 triệu đồng so với giá chốt ngày 28.1.

Ngày 29.1, giá vàng trong nước lần đầu vượt 190 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐT

Tại thời điểm 16 giờ 3 phút, giá mua bán vàng miếng SJC giảm còn 186,6 triệu đồng - 189,6 triệu đồng mỗi lượng so với mức giá đỉnh trong ngày, song vẫn tăng mạnh so với ngày trước đó.

Trong 1 tuần trở lại đây, giá mua bán 1 lượng vàng miếng SJC tăng 18,4 triệu đồng chiều mua vào và 20,3 triệu đồng chiều bán ra.

Giá bạc hôm nay cũng tiếp tục đà tăng mạnh. Lúc cao điểm, giá mỗi kg bạc tăng tới gần 5 triệu đồng chiều mua vào và hơn 6 triệu đồng chiều bán ra so với chốt ngày 28.1.

Giá mua bán bạc 1 kg được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết lúc 17 giờ 25 là 117,46 triệu đồng - 121,04 triệu đồng, lần lượt tăng 3,75 triệu đồng - 4 triệu đồng so với giá chốt ngày 28.1.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua bán bạc 1 kg tại thời điểm 17 giờ 13 là 117,41 triệu đồng - 121,03 triệu đồng, tăng 5,42 triệu đồng - 5,57 triệu đồng so với chốt ngày trước đó.

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh, giá vàng thế giới và trong nước đều đang tăng "vô tiền khoáng hậu". Không ai có thể dự đoán là tới hiện tại, giá vàng thế giới vượt 5.500 USD/ounce.

"Khoảng 1 tháng trước, tôi chỉ dự đoán đến thời điểm này, giá vàng tăng lên khoảng 5.300 USD/ounce. Giá vàng thế giới đang bị tác động bởi rất nhiều yếu tố như: giá trị của đồng USD xuống thấp; tình hình địa chính trị bất ổn trên toàn cầu; các ngân hàng T.Ư đang tìm cách tăng cường dự trữ quốc gia thông qua việc mua vàng thay cho các tài sản định nghĩa bằng USD như trái phiếu của Mỹ.

Tất cả các yếu tố góp phần đẩy giá vàng lên. Đến nay chưa thấy một lực nào có thể kéo giá vàng thế giới đi xuống", ông Hiếu nhấn mạnh.

Tại thị trường Việt Nam, hôm nay, giá vàng có thời điểm vượt 190 triệu đồng/lượng. Tác động từ đà tăng của giá vàng thế giới, cộng với tình trạng nguồn cung hạn chế, hàng bán nhỏ giọt là những nguyên nhân đẩy giá vàng tăng cao.

Nhận định hiện cũng chưa thấy yếu tố nào rõ ràng có thể kéo giảm giá vàng trong nước, ông Hiếu dự báo, trước mắt giá vàng vẫn sẽ tiếp tục neo cao.

Nên đầu tư vàng, bạc theo tỷ lệ như thế nào?

Hiện nhiều người đang băn khoăn, nếu có sẵn tiền nhàn rỗi khoảng 1 - 2 tỉ đồng, nên phân bổ đầu tư vào vàng, bạc như thế nào.

Với những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp, có thể phân bổ dưới 20% vào bạc ẢNH: ĐT

Chuyên gia thị trường bạc Nguyễn Khánh Long cho rằng, lựa chọn sản phẩm nào cho tích lũy dài hạn nằm ở khẩu vị rủi ro của mỗi nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên tự đánh giá điều này trước khi đưa ra quyết định.

"Bạc có tiềm năng tăng giá và có biên độ biến động lớn hơn nhiều so với vàng, do đó, bạc sẽ phù hợp với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao hơn với vàng. Với những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp, có thể phân bổ dưới 20% vào bạc. Những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao hơn thì có thể phân bổ vào bạc nhiều hơn", ông Long nói.

Theo ông Nguyễn Trí Hiếu, giai đoạn gần đây, biên độ dao động của giá bạc cao hơn vàng. Nếu sẵn tiền trong tay, đầu tư kiểu "lướt sóng", bạc có thể là lựa chọn đem lại nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, nếu đầu tư từ 3 tháng trở lên, vàng vẫn là lựa chọn được vị chuyên gia ưu tiên.

"Nếu có sẵn trong tay khoảng 1 - 2 tỉ đồng, có thể đầu tư theo tỷ lệ 70% vào vàng và 30% vào bạc", ông Hiếu gợi ý.

TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng, cách tiếp cận hợp lý là phân bổ danh mục và phân bổ theo thời gian. Vàng có thể chiếm một tỷ trọng nhất định để bảo toàn giá trị, bạc chỉ nên ở mức nhỏ nếu nhà đầu tư chấp nhận biến động cao hơn; phần vốn còn lại nên phân bổ sang các kênh ổn định hơn.

"Thay vì mua dồn một lần ở một mức giá, việc giải ngân theo từng giai đoạn sẽ giúp giảm rủi ro mua đúng đỉnh chu kỳ - điều đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử thị trường vàng và bạc", bà Trang Anh lưu ý.