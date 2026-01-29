Trung Quốc, Ấn Độ chi khoảng 77 tỉ USD mua gần 700 tấn vàng năm 2025

Tổng nhu cầu vàng đạt kỷ lục, vượt 5.000 tấn

Theo Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng cả năm 2025 được Hội đồng Vàng thế giới công bố chiều 29.1, tổng nhu cầu vàng năm 2025 đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 5.002 tấn. Dòng vốn đầu tư chảy mạnh vào vàng, đưa giá trị đầu tư cả năm lên tới 555 tỉ USD.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng T.Ư toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới, cho biết: "Các nhà đầu tư trên toàn cầu tiếp tục bổ sung vàng vào danh mục đầu tư, nhờ vai trò trú ẩn an toàn, lợi ích đa dạng hóa danh mục cũng như đà tăng trưởng ấn tượng. Cạnh đó, các ngân hàng T.Ư cũng tiếp tục duy trì xu hướng mua vàng ổn định".

Tổng nhu cầu vàng năm 2025 đạt mức cao nhất từ trước tới nay, vượt 5.000 tấn ẢNH: NGỌC THẮNG

Năm 2025, nhu cầu đầu tư vàng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục 2.175 tấn. Nhà đầu tư đã đẩy mạnh rót vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng, với lượng mua ròng đạt 801 tấn.

Bên cạnh dòng vốn vào các quỹ ETF, nhu cầu vàng vật chất, chủ yếu là vàng miếng và vàng xu cũng tăng mạnh, với tổng nhu cầu toàn cầu đạt 1.374 tấn, tương đương 154 tỉ USD. Hai thị trường lớn là Trung Quốc (tăng 28% so với cùng kỳ) và Ấn Độ (tăng 17% so với cùng kỳ) chiếm hơn 50% tổng nhu cầu của phân khúc này.

Điều đó có nghĩa là, trong năm 2025, Trung Quốc và Ấn Độ đã chi khoảng 77 tỉ USD để mua gần 700 tấn vàng.

Ngoài ra, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng T.Ư tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2025, với 863 tấn vàng chính thức được bổ sung vào kho dự trữ.

"Mặc dù tổng nhu cầu cả năm thấp hơn ngưỡng 1.000 tấn ghi nhận trong 3 năm trước đó, hoạt động mua vàng của khối ngân hàng T.Ư vẫn là yếu tố quan trọng, đóng góp đáng kể vào bức tranh tổng thể về nhu cầu vàng toàn cầu", Hội đồng Vàng thế giới đánh giá.

Nhu cầu đầu tư vàng của Việt Nam giảm 6 quý liên tiếp

Năm 2025, hoạt động mua vàng miếng và vàng xu tại hầu hết thị trường ASEAN tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Thái Lan ghi nhận mức đầu tư vàng cao nhất kể từ năm 2018, với giá trị đầu tư lên tới 6 tỉ USD. Indonesia cũng duy trì hoạt động đầu tư vàng cao ổn định trong nhiều quý gần đây.

Nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu của Việt Nam trong quý 4/2025 chỉ còn 7 tấn, giảm 1,2 tấn so với cùng kỳ năm 2024 ẢNH: ĐAN THANH

Việt Nam là trường hợp ngoại lệ đáng chú ý trong khu vực ASEAN. Tính riêng quý 4/2025, nhu cầu đầu tư vàng giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, từ 8,2 tấn trong quý 4/2024 xuống còn 7 tấn trong quý 4/2025. Đây là quý thứ 6 liên tiếp ghi nhận mức suy giảm so với cùng kỳ và là mức thấp của quý 4 kể từ năm 2021.

Hạn chế về nguồn cung là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này. Theo các nguồn tin trong ngành, tình trạng khan hiếm vàng miếng SJC đã gây áp lực lên thị trường, đồng thời đẩy mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá quốc tế lên trên 550 USD/ounce.

Bà Louise Street, chuyên gia nghiên cứu thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng thế giới, nhận định: "Với tình hình bất ổn kinh tế và địa chính trị trên thế giới không có dấu hiệu hạ nhiệt trong 2026, đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu vàng nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Ngay trong tháng đầu tiên của năm, giá vàng đã lần đầu tiên vượt mốc 5.000 USD/ounce, qua đó khẳng định vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh nhiều bất định".