Sức khỏe

Chuyên gia lưu ý nguy cơ gây ung thư bị bỏ sót trong nội soi tiêu hóa

Liên Châu
22/03/2026 19:04 GMT+7

Nội soi tiêu hóa siêu phóng đại giúp phát hiện rất sớm, chính xác các tổn thương đường tiêu hóa. Với đại trực tràng, tăng 1% polyp được phát hiện giúp giảm 3% nguy cơ ung thư.

"AI không thay thế bác sĩ nhưng đang trở thành công cụ hỗ trợ giá trị trong nội soi tiêu hóa, giúp phát hiện tốt hơn, chẩn đoán chắc hơn và từng bước giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương; hỗ trợ định hướng chẩn đoán và phân loại tổn thương, giúp bảo đảm chất lượng cuộc soi.

Các bác sĩ đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực ở cả đường tiêu hóa trên và dưới. Trong đó, với ung thư dạ dày, một hệ thống AI được huấn luyện bằng 13.000 hình ảnh ghi nhận độ nhạy phát hiện 92,2%; riêng với tổn thương lớn hơn 6 mm đạt 98,6%; tăng tỷ lệ phát hiện polyp đại tràng 10%, giúp giảm tần suất mắc ung thư đại trực tràng".

Chuyên gia lưu ý nguy cơ gây ung thư bị bỏ sót trong nội soi tiêu hóa- Ảnh 1.

Công nghệ nội soi phóng đại tích hợp AI tăng khả năng phát hiện các tổn thương đường tiêu hóa

ẢNH: LIÊN CHÂU

PGS-TS, bác sĩ Vũ Văn Khiên, Phó chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam cho biết tại hội thảo khoa học Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong nội soi tiêu hóa và công bố công nghệ nội soi siêu phóng đại Endocyto 520x, diễn ra chiều 22.3, với sự tham dự của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Theo công bố tại hội thảo, Endocyto 520x là công nghệ nội soi tiêu hóa cho phép phóng đại hình ảnh tới 520 lần, giúp bác sĩ quan sát trực tiếp cấu trúc tế bào và vi mạch niêm mạc ngay trong nội soi. Nhờ đó, tổn thương được nhận diện rất sớm trong nội soi tiêu hóa (thực quản, dạ dày, đại trực tràng).

Hệ thống này tích hợp AI và công nghệ hình ảnh cho chất lượng hình ảnh siêu nét và làm rõ tổn thương nhỏ, cảnh báo vùng nghi ngờ và giảm nguy cơ bỏ sót bất thường. Ứng dụng tại Việt Nam, hệ thống nội soi này giúp người bệnh tiếp cận công nghệ hiện đại ngay trong nước.

Theo TS Khiên, nội soi tiêu hóa thông thường dù là phương pháp nền tảng vẫn có nguy cơ bỏ sót tổn thương, kể cả tổn thương ác tính. Theo các báo cáo, tỷ lệ bỏ sót ung thư đường tiêu hóa trên (thực quản, dạ dày) dao động từ 6% - 11,3%; tỷ lệ bỏ sót polyp đại trực tràng có thể lên tới 20% - 47%.

Nguyên nhân tổn thương bị bỏ sót do niêm mạc nhăn nheo, viêm tại chỗ, chảy máu tại chỗ, bọt...

Hoặc có polyp nhưng không nhận ra; polyp nằm ở các vị trí khó (nếp gấp đại tràng), trong khi, cứ tăng 1% polyp được phát hiện giúp giảm 3% nguy cơ ung thư đại trực tràng. 

Polyp đại tràng là một khối phát triển bất thường ở bề mặt trong đại tràng (ruột già), một số có khả năng trở thành ác tính.

Theo Globocan (Dữ liệu ung thư toàn cầu) 2022, ung thư đại trực tràng đứng thứ 4, ung thư dạ dày đứng thứ 5 trong số các ung thư mắc nhiều nhất ở cả hai giới. Nếu được phát hiện từ giai đoạn sớm, tỷ lệ sống trên 5 năm có thể lên tới 90%.

Thói quen cần bắt đầu ngay để giảm nguy cơ ung thư đại tràng

Ung thư đại tràng đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Việc hình thành thói quen đơn giản dưới đây có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh này.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
