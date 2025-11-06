Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chuyên gia lý giải triều cường liên tục lập đỉnh, có liên quan đến siêu trăng?
Video Thời sự

Chuyên gia lý giải triều cường liên tục lập đỉnh, có liên quan đến siêu trăng?

Hồ Hiền
Hồ Hiền
06/11/2025 17:58 GMT+7

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, triều cường đạt đỉnh 1 đến 2 ngày sau khi xảy ra siêu trăng, trùng vào ngày 6 và 7.11 (tức 17 và 18 âm lịch). Cộng hưởng với mưa lớn và ảnh hưởng của bão số 13, tình trạng ngập có thể nghiêm trọng hơn, đặc biệt trong giờ cao điểm sáng sớm và chiều tối.

Siêu trăng là hiện tượng mặt trăng xuất hiện lớn và sáng hơn bình thường, thường rơi vào ngày rằm âm lịch. Trong khi đó, đỉnh triều cường – tức mực nước dâng cao nhất – lại không trùng với thời điểm siêu trăng, mà thường đến sau đó 1–2 ngày, rơi vào ngày 17 hoặc 18 âm lịch.

Theo các chuyên gia, chính độ trễ này khiến những ngày sau siêu trăng thường là lúc mực nước sông dâng cao nhất, gây nguy cơ ngập úng diện rộng, đặc biệt khi kết hợp với mưa lớn.

Triều cường dâng cao kỷ lục sau siêu trăng

Những ngày qua, triều cường kết hợp mưa lớn đã gây ngập nặng tại nhiều khu vực TP.HCM và các tỉnh Nam bộ.

Ngày 6.11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước triều tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tăng nhanh, vượt báo động 3 từ 0,17 đến 0,28 m. Đáng chú ý, hiện tượng này xảy ra ngay sau khi siêu trăng lớn và sáng nhất năm 2025 xuất hiện tối 5.11, khiến các chuyên gia dự báo triều cường có thể vượt mốc lịch sử.

Chuyên gia lý giải triều cường liên tục lập đỉnh, có liên quan đến siêu trăng

Theo dự báo, đỉnh triều cao nhất sẽ rơi vào ngày 6 và 7.11 (tức 17 – 18 âm lịch), với mực nước dâng mạnh vào hai thời điểm: sáng sớm và chiều muộn.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, cho biết:

"Ông cha ta có câu 17 nước nhảy khỏi bờ, nghĩa là đỉnh triều thường rơi vào ngày 17 và 18 âm lịch. Với đợt này, tương ứng là ngày 6 và 7.11, nước sẽ dâng cao nhất".

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn), ngày 6.11, hai đỉnh triều đạt mức cao vào 4 giờ sáng và 17 giờ 30 phút.

Chuyên gia lý giải triều cường liên tục lập đỉnh, có liên quan đến siêu trăng? - Ảnh 1.

Người dân cần chú ý khi di chuyển những ngày này

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sang ngày 7.11, đỉnh triều xuất hiện muộn hơn, vào 4 giờ 30 sáng và 17 giờ 30 – 18 giờ chiều. Đến ngày 8.11, mực nước vẫn duy trì ở mức 1,78–1,79 m tại cả trạm Phú An và Nhà Bè.

"Như vậy, trong ba ngày 6, 7, 8.11, đỉnh triều đều ở mức rất cao, chỉ dao động khoảng 1 cm. Từ ngày 9.11, mực nước mới bắt đầu rút nhanh", bà Lan cho biết.

Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi video.

Tin liên quan

Triều cường lập kỷ lục mới, Cần Thơ ngập sâu

Triều cường lập kỷ lục mới, Cần Thơ ngập sâu

Sáng 6.11, mực nước triều tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,35m, vượt báo động 3 là 0,35m và phá kỷ lục lịch sử 2,33m từng ghi nhận trước đó.

Triều cường dâng cao, người dân Bình Quới lo xe chết máy: ‘Không dám về nhà’

Nỗi đau người mẹ mất con giữa đêm triều cường

Khám phá thêm chủ đề

Triều cường chuyên gia khí tượng thạc sĩ Lê thị xuân Lan triều cường TP.HCM triều Cường Nam bộ dự báo thời tiết siêu trăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận