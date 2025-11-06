Siêu trăng là hiện tượng mặt trăng xuất hiện lớn và sáng hơn bình thường, thường rơi vào ngày rằm âm lịch. Trong khi đó, đỉnh triều cường – tức mực nước dâng cao nhất – lại không trùng với thời điểm siêu trăng, mà thường đến sau đó 1–2 ngày, rơi vào ngày 17 hoặc 18 âm lịch.

Theo các chuyên gia, chính độ trễ này khiến những ngày sau siêu trăng thường là lúc mực nước sông dâng cao nhất, gây nguy cơ ngập úng diện rộng, đặc biệt khi kết hợp với mưa lớn.

Triều cường dâng cao kỷ lục sau siêu trăng

Những ngày qua, triều cường kết hợp mưa lớn đã gây ngập nặng tại nhiều khu vực TP.HCM và các tỉnh Nam bộ.

Ngày 6.11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước triều tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tăng nhanh, vượt báo động 3 từ 0,17 đến 0,28 m. Đáng chú ý, hiện tượng này xảy ra ngay sau khi siêu trăng lớn và sáng nhất năm 2025 xuất hiện tối 5.11, khiến các chuyên gia dự báo triều cường có thể vượt mốc lịch sử.

Chuyên gia lý giải triều cường liên tục lập đỉnh, có liên quan đến siêu trăng

Theo dự báo, đỉnh triều cao nhất sẽ rơi vào ngày 6 và 7.11 (tức 17 – 18 âm lịch), với mực nước dâng mạnh vào hai thời điểm: sáng sớm và chiều muộn.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, cho biết:

"Ông cha ta có câu 17 nước nhảy khỏi bờ, nghĩa là đỉnh triều thường rơi vào ngày 17 và 18 âm lịch. Với đợt này, tương ứng là ngày 6 và 7.11, nước sẽ dâng cao nhất".

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn), ngày 6.11, hai đỉnh triều đạt mức cao vào 4 giờ sáng và 17 giờ 30 phút.

Người dân cần chú ý khi di chuyển những ngày này ẢNH: NHẬT THỊNH

Sang ngày 7.11, đỉnh triều xuất hiện muộn hơn, vào 4 giờ 30 sáng và 17 giờ 30 – 18 giờ chiều. Đến ngày 8.11, mực nước vẫn duy trì ở mức 1,78–1,79 m tại cả trạm Phú An và Nhà Bè.

"Như vậy, trong ba ngày 6, 7, 8.11, đỉnh triều đều ở mức rất cao, chỉ dao động khoảng 1 cm. Từ ngày 9.11, mực nước mới bắt đầu rút nhanh", bà Lan cho biết.

