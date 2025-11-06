Triều cường dâng cao, người dân Bình Quới lo xe chết máy: ‘Không dám về nhà’

Chiều tối 5.11.2025, triều cường dâng cao làm nhiều con hẻm quanh khu vực bán đảo Bình Quới, TP.HCM ngập sâu trong nước.

Nước lên đúng vào giờ tan tầm khiến giao thông rối loạn, người dân phải vất vả tìm cách di chuyển.

Đợt triều cường này đã làm nhịp sống của người dân nơi đây bị đảo lộn: xe chết máy liên tiếp, nhiều người bì bõm dắt xe qua dòng nước ngập.

Càng về tối, mực nước tiếp tục dâng, nỗi lo tăng lên, nhiều người đành đứng chờ nước rút thay vì liều mình lội qua đoạn ngập.

Đợt triều cường này đã làm nhịp sống của người dân nơi đây bị đảo lộn: xe chết máy liên tiếp, nhiều người bì bõm dắt xe qua dòng nước ngập. ẢNH: NGÔ DUY

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, ngày 6.11, triều cường ở mức trên báo động 3. Cụ thể, tại trạm Phú An: 1,69 - 1,77 m (vượt báo động 3 khoảng 9 - 17 cm), tiếp tục cao tới ngày 7-8.11 ở mức 1,72 - 1,75 m.

Triều cường tại trạm Nhà Bè 1,7 - 1,78 m (vượt báo động 3 khoảng 10 cm - 18 cm), tiếp tục cao tới ngày 7 - 8.11 ở mức 1,73 - 1,77 m.

Nhiều người đành đứng chờ nước rút thay vì liều mình lội qua đoạn ngập. ẢNH: NGÔ DUY

Đây là mức triều cao, sẽ ngập ở các địa bàn trũng thấp như Nhà Bè, quận 6, quận 8 cũ, khu vực Thanh Đa, Bình Quới. Đỉnh triều cao nhất xảy ra vào 3 - 4 giờ sáng và 15 - 18 giờ chiều tối các ngày.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống nhanh. Mực nước cao còn duy trì hết ngày 10-11. Trong 2 ngày triều cường đạt đỉnh, TP.HCM có thể mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và sự hoạt động mạnh của dải hội tụ nhiệt đới, hội tụ gió.