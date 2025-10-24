Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người dân Thanh Đa vật lộn với triều cường: 'Không có máy bơm là thua'
Sầm Ánh - Chung phát
24/10/2025 22:56 GMT+7

Tối 24.10.2025, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến hẻm tại phường Bình Quới, TP.HCM ngập nặng. Nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ kè, len vào khu dân cư, buộc người dân phải dựng tấm chắn, đắp bao cát, bơm nước ra khỏi nhà để cầm cự.

Nhiều hộ dân nơi đây đang gấp rút dựng những tấm ván, bao cát để ngăn dòng nước tràn vào nhà, thậm chí chuẩn bị cả máy bơm để kịp thời bơm nước thoát ra ngoài.

Ngay cả chiếc xe máy đỗ ven đường giờ chỉ còn thấy phần thân trên, nước đã ngập đến nửa xe. Cảnh sinh hoạt thường ngày của người dân cũng bị đảo lộn hoàn toàn.

Tối 24.10.2025, tại khu vực bờ kè thuộc phường Bình Quới, TP.HCM, nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ kè, len lỏi vào khu dân cư, khiến nhiều tuyến hẻm quanh đây ngập nặng, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều hộ dân nơi đây đang gấp rút dựng những tấm ván, bao cát để ngăn dòng nước tràn vào nhà

ẢNH: SẦM ÁNH

ẢNH: SẦM ÁNH

Nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ kè, len lỏi vào khu dân cư

ẢNH: SẦM ÁNH

ẢNH: SẦM ÁNH

Triều cường vẫn đang trở thành nỗi ám ảnh của những khu dân cư sinh sống ven sông Sài Gòn. Không riêng gì những hộ dân như bà Huỳnh Ngọc Thanh và anh Lê Duy rơi vào cảnh khó khăn, mà còn có hàng trăm hộ dân khác đều chung một nỗi lo. Mỗi mùa nước lớn đến, những biện pháp tạm thời như bao cát, tấm ván hay máy bơm chỉ giúp người dân cầm cự được phần nào, nhưng không thể ngăn được dòng nước và nỗi lo ngập úng tái diễn.

Triều cường vẫn đang trở thành nỗi ám ảnh của những khu dân cư sinh sống ven sông Sài Gòn.

ẢNH: SẦM ÁNH

ẢNH: SẦM ÁNH

Ngập sâu đến mức chỉ còn thấy phần thân trên của chiếc xe máy này

ẢNH: CHUNG PHÁT

ẢNH: CHUNG PHÁT

Có lẽ các hộ dân ở đây đều đang mong chờ những giải pháp từ phía chính quyền và các cơ quan chức năng như nâng cấp hệ thống bờ kè, cải tạo cống thoát nước, quy hoạch lại vùng trũng thấp, kết hợp dự báo sớm và ứng phó kịp thời với triều cường.

Nước tràn vào nhà người dân

ẢNH: CHUNG PHÁT

Nhiều tuyến hẻm quanh đây ngập nặng

ẢNH: CHUNG PHÁT

ẢNH: CHUNG PHÁT

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, tính đến 7 giờ sáng 24.10.2025, đỉnh triều cường tại các trạm trên sông Sài Gòn ở TP.HCM vẫn còn trên mức báo động 3; cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập sâu ở vùng trũng thấp. Đỉnh của đợt triều cường này còn kéo dài trong khoảng 2 ngày tới.

Đồng thời, tại khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn, với tổng lượng mưa từ nay đến ngày 26.10 phổ biến 70 - 120 mm, có nơi trên 120 mm. Mưa có khả năng tiếp tục kéo dài đến ngày 29.10 và từ 30.10 sẽ giảm dần cả về diện và lượng.

