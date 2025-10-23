Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Triều cường dâng cao khiến đường ngập như sông, xe chết máy la liệt tại TP.HCM
Video Thời sự

Triều cường dâng cao khiến đường ngập như sông, xe chết máy la liệt tại TP.HCM

Chung Phát
Chung Phát
23/10/2025 10:15 GMT+7

Chiều 22.10.2025, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, trong đó đường Rạch Cùng (phường Bình Đông, TP.HCM) gần như chìm trong biển nước

Từ khoảng 16 giờ ngày 22.10.2025, sau trận mưa lớn, nước từ kênh Đôi bắt đầu dâng cao, chỉ sau nửa giờ, mặt đường đã ngập sâu hơn nửa bánh xe. Xe chết máy hàng loạt, người dân phải dắt bộ, bì bõm lội qua điểm ngập để về nhà.

Tình trạng ngập do triều cườngTP.HCM không còn là hiện tượng bất ngờ, càng không còn là chuyện "thi thoảng xảy ra". Nó đã trở thành một phần của đời sống thường nhật, một "mùa nước nổi" kiểu đô thị, năm nào cũng tái diễn mà không hề có dấu hiệu chấm dứt. Điều đáng buồn là dù người dân đã quen với việc phải xắn quần lội nước, kê đồ đạc, mua máy bơm, đắp nền cao... thì câu hỏi "khi nào hết ngập?" vẫn chưa bao giờ có câu trả lời rõ ràng.

Triều cường dâng cao khiến đường ngập như sông, xe chết máy la liệt tại TP.HCM- Ảnh 1.

Người dân ở đường Rạch Cùng, phường Bình Đông phải sống chung với nước ngập mỗi khi triều cường dâng cao

ẢNH: CHUNG PHÁT

Nhiều năm qua, hàng loạt dự án chống ngập với vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng được công bố, khởi công, rồi dở dang. Cứ mỗi mùa triều cường, những con đường như Rạch Cùng, Phú Định, Trần Xuân Soạn... lại được "lên sóng" vì ngập nặng. Nhưng sau đó, mọi thứ lại rơi vào quên lãng, cho đến đợt ngập sau. Người dân thì ngán ngẩm, mệt mỏi, sống trong cảnh "nước lên thì dọn".

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngay tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường tháng 9 âm lịch và ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 21 đến 23.10 và đạt ở mức sau: tại trạm Phú An, Nhà Bè có khả năng lên mức 1,60 - 1,65m, xấp xỉ hoặc trên mức báo động 3 từ 0,05m; trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,68 - 1,72m, trên báo động 3 từ 0,08 - 0,12m.

Triều cường dâng cao khiến đường ngập như sông, xe chết máy la liệt tại TP.HCM- Ảnh 2.

Nhiều xe chết máy khi đi qua đoạn đường ngập

ẢNH: CHUNG PHÁT

Tin liên quan

TP.HCM: Ngập triền miên cạnh công trình ‘chống ngập’ ?

TP.HCM: Ngập triền miên cạnh công trình ‘chống ngập’ ?

Dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập có vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, người dân khu vực P.Phú Định, TP.HCM vẫn phải sống chung với triều cường suốt nhiều năm. Nước tràn vào nhà, cuộc sống sinh hoạt của người dân rơi vào cảnh đảo lộn triền miên.

Triều cường vượt báo động 3, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ lại ngập sâu

Ngập ở TP.HCM - Kỳ 3: Hy vọng từ những giải pháp mới

