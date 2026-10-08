Chuyên gia: Muốn biết cây xanh có nguy cơ gãy, đổ, hãy nhìn ngay những vị trí này

Mùa mưa, những sự cố cây gãy, đổ luôn là nguy cơ cần được lưu ý tại đô thị. Từ sự việc trên đường Đinh Tiên Hoàng sáng 7.10.2026, câu chuyện cần quan tâm rộng hơn là làm sao nhận biết sớm những cây có dấu hiệu bất thường và chủ động phòng ngừa rủi ro. Theo chuyên gia lâm nghiệp, không phải cứ cây to, cây lâu năm là cây nguy hiểm. Điều cần quan tâm là tình trạng thực tế của từng cây.

Theo TS Lê Thanh Quang - Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, không phải cứ cây to, cây lâu năm là cây nguy hiểm, điều cần quan tâm là tình trạng thực tế của từng cây ẢNH: SẦM ÁNH

Vậy, một cây đang có dấu hiệu bất thường có thể được nhận biết thế nào? Theo chuyên gia, trước hết hãy nhìn vào những phần dễ quan sát nhất. Tán lá có còn phát triển đều. Cành nhánh có khô, nứt, gãy hoặc biến dạng. Thân cây có xuất hiện những vị trí mục, rỗng hay tổn thương. Những thay đổi này cần được chú ý, nhất là với cây lớn nằm gần nhà ở, trường học, nơi làm việc hay khu vực đông người qua lại.

Quan sát bằng mắt thường là bước đầu. Nhưng có những dấu hiệu nằm bên trong thân cây, người dân khó tự nhận biết. Với cây lớn, cây lâu năm hoặc cây đã xuất hiện bất thường, việc kiểm tra của người có chuyên môn là cần thiết. Ngày nay, một số thiết bị còn có thể hỗ trợ kiểm tra bên trong thân cây, phát hiện tình trạng rỗng, mục hay suy giảm chất lượng gỗ.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng phường Tân Định phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khoanh vùng hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý cây ngã đổ vào sáng 07.10.2026 ẢNH: CÔNG KHỞI

Chuyên gia chỉ dấu hiệu nhận biết cây xanh có nguy cơ gãy, đổ

Để đánh giá chính xác nguy cơ của một cây xanh, việc kiểm tra cần được thực hiện thường xuyên, nhất là trước mùa mưa bão. Những cây có dấu hiệu bất thường có thể được đưa vào diện theo dõi, chăm sóc hoặc xử lý phù hợp.

Bên cạnh việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, việc bảo đảm không gian sinh trưởng và hạn chế tác động đến bộ rễ cũng là cách để cây xanh có thể phát triển ổn định, qua đó góp phần giảm nguy cơ gãy, đổ trong mùa mưa.