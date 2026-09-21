Chuyên gia Mỹ đến Huế trao đổi chuyên môn, hợp tác đào tạo phẫu thuật mắt

Ngày 21.9, trong khuôn khổ giao lưu, hợp tác quốc tế Bệnh viện Trung ương Huế đã đón đoàn chuyên gia nhãn khoa Mỹ đến từ Đại học California, Irvine (University of California, Irvine - UCI) đến Huế làm việc, trao đổi chuyên môn và tham gia các hoạt động khám, phẫu thuật, đào tạo trong lĩnh vực nhãn khoa.

Đoàn chuyên gia Mỹ đến từ Đại học California, Irvine (University of California, Irvine – UCI) tại buổi tiếp đón của Bệnh viện Trung ương Huế ẢNH: BVCC

Tiếp và làm việc với đoàn phía Bệnh viện Trung ương Huế gồm có bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó giám đốc bệnh viện; bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Anh Quân, Giám đốc Trung tâm Mắt; bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Nhã Uyên, Trưởng khoa mắt cơ sở 2, cùng đại diện lãnh đạo các trung tâm, khoa, phòng liên quan.

Đoàn công tác của Đại học California, Irvine do Phó giáo sư Matthew William Wade làm trưởng đoàn, cùng các bác sĩ, chuyên gia trong các lĩnh vực nhãn khoa, giác mạc, bệnh lý bề mặt nhãn cầu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán bệnh lý về mắt.

Đại diện Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế và Trung tâm Mắt tiếp đón đoàn chuyên gia ẢNH: BVCC

Theo lịch trình, đoàn chuyên gia Mỹ đến từ Đại học California, Irvine sẽ có 5 ngày làm việc (từ ngày 21 - 25.9) tại Huế để phối hợp với đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế trao đổi chuyên môn và tham gia các hoạt động khám, phẫu thuật, đào tạo trong lĩnh vực nhãn khoa.

Cụ thể, trong các ngày 22, 23 và 24.9, đoàn phối hợp khám và thực hiện 6 ca ghép giác mạc, theo dõi người bệnh sau phẫu thuật; đồng thời tổ chức tầm soát võng mạc tiểu đường cho khoảng 75 trường hợp trong các ngày 22, 23 và 24.9 tại cơ sở 1 Bệnh viện Trung ương Huế.

Tiếp đó, tại cơ sở 2, chương trình dự kiến thực hiện 150 ca phẫu thuật phaco, với 30 ca mỗi ngày trên 2 bàn mổ, kết hợp khám, đánh giá và theo dõi người bệnh trước, sau phẫu thuật.

Bên cạnh hoạt động khám và phẫu thuật, đoàn chuyên gia Mỹ còn dành nhiều thời gian cho đào tạo và trao đổi chuyên môn với các chuyên đề về ghép giác mạc, cập nhật trong điều trị glôcôm, ứng dụng AI trong chẩn đoán bệnh võng mạc và bệnh khô mắt...