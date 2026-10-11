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    Chuyên gia Mỹ: Năng lực hạt nhân Triều Tiên tăng 'theo cấp số nhân'

    Chuyên gia Mỹ: Năng lực hạt nhân Triều Tiên tăng 'theo cấp số nhân'

    La Vi - Văn Khoa
    Một cựu chuyên gia phân tích tình báo Mỹ cho rằng CHDCND Triều Tiên đã đạt được những bước tiến lớn về năng lực hạt nhân và tên lửa kể từ vụ thử hạt nhân đầu tiên cách đây 20 năm.

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