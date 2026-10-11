Chuyên gia Mỹ: Năng lực hạt nhân Triều Tiên tăng 'theo cấp số nhân'

Tin liên quan Ông Trump vì sao mềm mỏng với Triều Tiên hơn Iran về vũ khí hạt nhân?Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un là một 'người bạn' khi được hỏi vì sao Washington phản đối Iran phát triển vũ khí hạt nhân trong khi Bình Nhưỡng đã sở hữu loại vũ khí này. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Triều Tiên vũ khí hạt nhân tên lửa
Bình luận (0)