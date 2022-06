Chuyên gia thời tiết cảnh báo thời điểm nắng nóng nhất, người dân hạn chế ra đường

Đó là cảnh báo từ ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi chia sẻ với Thanh Niên về diễn biến thời tiết nắng nóng trong những ngày tới ở các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, nguyên nhân của đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở các tỉnh Trung bộ và Bắc bộ trong thời gian vừa qua xuất phát từ vùng áp thấp nóng phía tây, cộng thêm tác động hiệu ứng gió phơn. Khi hai hiệu ứng này kết hợp với nhau đã gây ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng cho cả hai khu vực Bắc bộ và Trung bộ.

Dự báo từ ngày mai 25.6, thời tiết Bắc bộ có nắng nóng trở lại và từ ngày 26.6 trở đi sẽ có nắng nóng trên diện rộng. Còn ở Trung bộ, dự báo từ ngày 26.6 trở đi, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Thời điểm nắng nóng gay gắt nhất là trong khoảng ngày 28 - 29.6. Tuy nhiên, khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao như tuần vừa qua ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ là không cao.

Trong tuần vừa qua, cụ thể là ngày 21.6, nhiệt độ nắng nóng ở Bắc bộ lên tới 40,3 độ C, đo được ở Sơn Tây (Hà Nội), nhiệt độ 40 độ C đo được ở Láng (Hà Nội). Thời gian tới, nhiệt độ nắng nóng trong khoảng 38 - 39 độ C trở lại và ít có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt như vừa qua.

Miền Trung sẽ có nắng nóng đặc biệt gay gắt

Khuyến cáo người dân chủ động ứng phó thời tiết nắng nóng, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, thời gian nắng nóng xảy ra từ 10 giờ sáng đến 16 - 17 giờ chiều. Đặc biệt, thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày là từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều.





“Trong khung giờ này, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ trong lều khí tượng từ 3 - 4 độ C và tác động của hiệu ứng nắng nên chỉ số UV rất cao. Người dân nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian này”, ông Hưởng cảnh báo.

Dự báo thời tiết trong tháng 7, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, các tỉnh Trung bộ, Bắc bộ vẫn có số ngày nắng nóng có khả năng ở mức cao hơn so với tháng 6.

Nhưng ở Bắc bộ, nhiệt độ nắng nóng phố biến chỉ trong khoảng từ 36 - 38 độ C trở lại.

“Ở khu vực Trung bộ, cụ thể vùng núi phía tây thì chúng tôi vẫn cảnh báo có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt, tức là nhiệt độ khả năng lên tới 39 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C”, ông Hưởng nói.