Chuyên gia trình độ cao đầu tiên được ký hợp đồng hiệu trưởng trường đại học công

Chiều nay, 8.7, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy đã trao các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và giao điều hành đối với 28 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đại học, các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, trong số này có một người được bổ nhiệm theo diện "ký hợp đồng thực hiện công việc của hiệu trưởng", là GS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU).

GS Lê Ngọc Thành (trái) nhận quyết định về việc ký hợp đồng làm hiệu trưởng từ Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy ẢNH: VNU

Như vậy, GS Lê Ngọc Thành là trường hợp chuyên gia trình độ cao đầu tiên được ký hợp đồng thực hiện công việc của người đứng đầu một đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới của Nghị định số 235/2026/NĐ-CP.

Nghị định 235 về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 1.7. Nghị định cho phép người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định ký kết hợp đồng với chuyên gia, người có trình độ chuyên môn cao… để thực hiện công việc của vị trí việc làm người đứng đầu đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp công lập đó.

GS Lê Ngọc Thành, 65 tuổi, là một trong những chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật tim mạch và lồng ngực tại Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội năm 1984, bảo vệ tiến sĩ y khoa năm 2001, từng du học và đào tạo chuyên sâu tại Pháp, được phong học hàm giáo sư y học năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân năm 2017, huân chương Lao động hạng Nhất năm 2022. Hiện nay ông là Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành y.

Trong giới y học, GS Lê Ngọc Thành nổi tiếng với biệt danh người có "đôi bàn tay vàng" với phương pháp mổ nội soi hoàn toàn với 4 lỗ trocart vá thông liên nhĩ, thay và sửa van tim…

GS Lê Ngọc Thành nguyên là Trưởng khoa Tim mạch và phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Việt Đức; nguyên Giám đốc Bệnh viện E kiêm Giám đốc Trung tâm Tim mạch của bệnh viện này.

Ông giữ cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược VNU kể từ khi trường được thành lập trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược ĐH Quốc gia Hà Nội vào năm 2020.