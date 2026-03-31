Giáo dục

Ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Quý Hiên
31/03/2026 11:45 GMT+7

Việc ông Bùi Thế Duy được điều động giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã giúp đại học này ổn định nhân sự đứng đầu sau nhiều xáo trộn trong hơn nửa năm qua.

Hôm nay, 31.3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 529/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội- Ảnh 1.

Ông Bùi Thế Duy

ẢNH: THANH LÂM

Trước khi được điều động sang Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Bùi Thế Duy giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học - công nghệ Việt Nam, và đây là vị trí ông mới ngồi được hai tháng rưỡi. Còn trước đó, ông Bùi Thế Duy có gần 8 năm làm Thứ trưởng Bộ KH-CN.

Việc ông Bùi Thế Duy được điều động về giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giúp cho đại học này bước đầu ổn định về nhân sự lãnh đạo sau khi có nhiều xáo trộn trong vòng hơn nửa năm qua.

Hồi đầu tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng đã điều chuyển ông Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; đồng thời điều chuyển ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT giữ chức Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội. Ngày 27.2, ông Hoàng Minh Sơn lại được điều động về công tác tại Bộ GD-ĐT và được giao quyền bộ trưởng. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ giao ông Nguyễn Hiệu, Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội điều hành hoạt động của ĐH Quốc gia Hà Nội cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ông Bùi Thế Duy (48 tuổi, quê Hà Tĩnh) là người đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian học phổ thông, 2 lần đoạt huy chương đồng tại kỳ thi Olympic tin học quốc tế (IOI 1995, IOI 1996).

Ông Bùi Thế Duy có bằng cử nhân tin học do Đại học Wollongong (Úc) cấp, bằng tiến sĩ tin học do Đại học Twente (Hà Lan) cấp. Sau khi về nước, ông làm việc ở Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2009, ông được Hội đồng Giáo sư nhà nước phong học hàm phó giáo sư khi mới 31 tuổi.

Cuối năm 2011, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp nhận PGS Bùi Thế Duy và bổ nhiệm ông làm Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ông cũng giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng huấn luyện T.Ư. 

Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Tháng 9.2014, ông Bùi Thế Duy chuyển sang Bộ KH-CN, giữ chức Chánh văn phòng. Tháng 4.2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ KH-CN.

Ông Bùi Thế Duy là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng 2 khóa liên tục (khóa XIII và khóa XIV).

Thứ trưởng Bùi Thế Duy giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam

