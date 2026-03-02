Thủ tướng giao ông Nguyễn Hiệu điều hành ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngày 27.2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 357 về việc giao điều hành hoạt động ĐH Quốc gia Hà Nội đối với ông Nguyễn Hiệu.



Ông Nguyễn Hiệu, Phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia Hà Nội được giao quyền điều hành hoạt động của đại học này từ 27.2 cho đến khi có quyết định mới ẢNH: QUỐC TOẢN

Cụ thể, Thủ tưởng Chính phủ giao ông Nguyễn Hiệu, Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội điều hành hoạt động của ĐH Quốc gia Hà Nội cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 356 điều động ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội làm Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Ông Hoàng Minh Sơn là người mới nhận nhiệm vụ Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội được 6 tháng (từ đầu tháng 9.2025), thay cho ông Lê Quân - người được điều động về làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Ông Nguyễn Hiệu 50 tuổi, quê quán xã Trịnh Xá, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, nay là P.Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Ông tốt nghiệp cử nhân địa lý năm 1996; thạc sĩ địa mạo và cổ địa lý năm 2002; tiến sĩ địa mạo và cổ địa lý năm 2008 tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội; được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2011.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hiệu đã đảm nhiệm nhiều chức danh, vị trí quản lý quan trọng tại ĐH Quốc gia Hà Nội như: Phó chủ nhiệm Bộ môn Địa mạo - địa lý và môi trường biển, Phó chủ nhiệm khoa Địa lý (Trường ĐH Khoa học tự nhiên); Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan ĐH Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐH Quốc gia Hà Nội; kiêm Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học xã hội - nhân văn.

Trước khi được giao điều hành ĐH Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Hiệu giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia Hà Nội; Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội; Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐH Quốc gia Hà Nội.