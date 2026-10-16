Từ xem miễn phí đến sẵn sàng trả tiền

Với một số người, phim AI không chỉ là những phút giải trí lúc vắng khách. Khi câu chuyện đủ hấp dẫn, họ sẵn sàng bỏ tiền để xem tiếp.

Chị Lý Cẩm Nga cho biết, nếu bộ phim mình đang theo dõi thực sự cuốn hút, mức phí khoảng 50.000 - 60.000 đồng vẫn có thể chấp nhận được. “Trả luôn, chịu luôn, bình thường. Cỡ 50.000 - 60.000 đồng thì mình mua được, chứ nhiều quá là chị không có khả năng”, chị Nga nói.

MẶT TRÁI TỪ SỨC HÚT PHIM AI Tuyến video “Mặt trái từ sức hút phim AI” khai thác cách phim AI đang len vào thói quen giải trí của một bộ phận người xem, từ việc dành hàng giờ theo dõi đến sẵn sàng trả tiền để xem tiếp. Qua câu chuyện của các tiểu thương tại TP.HCM và phân tích của chuyên gia, tuyến video làm rõ sức hút của hình ảnh, nội dung và cơ chế đề xuất, đồng thời chỉ ra những vấn đề cần lưu ý khi thời gian, tiền bạc, cảm xúc và sự chú ý của người xem ngày càng bị cuốn vào những nội dung này.

Với một số người, phim AI không chỉ là những phút giải trí, khi câu chuyện đủ hấp dẫn, họ sẵn sàng bỏ tiền để xem tiếp ẢNH: SẦM ÁNH

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết hiện bà chủ yếu xem phim AI trên TikTok và YouTube mà chưa phải trả phí. Tuy nhiên, nếu một bộ phim cho xem thử một phần rồi dừng lại ở đoạn hấp dẫn, bà vẫn có thể cân nhắc bỏ tiền để xem tiếp.

“Nếu như bộ phim nào mình coi, nó cho mình coi thử nửa tập, mà mình cảm thấy hấp dẫn thì mình sẽ đóng tiền”, bà Cúc nói.

Dù vậy, bà cho biết nếu phải trả phí thường xuyên, phim AI không phải lựa chọn ưu tiên. Theo bà, những bộ phim có diễn viên thật vẫn tạo cảm giác tự nhiên và có sức hút riêng nhờ biểu cảm sinh động hơn.

Chuyên gia: Từ tò mò đến trả tiền, phim AI dẫn dắt người xem ra sao?

Còn với bà Nguyễn Kim Hoa, 74 tuổi, tiểu thương bán vải tại chợ Thủ Đức, phim AI lại không phải là nội dung bà yêu thích.

Theo bà Hoa, phim truyền thống với người thật tạo cảm giác gần với đời sống hơn, trong khi phim AI chỉ khiến bà tò mò xem qua.

“Phim truyền thống thì nhìn có vẻ thật hơn, người thật, việc thật, cái gì nó cũng xác thật. AI thì nó kiểu như sống ảo, xem thì thấy vậy, nhưng mà bảo thích thì không thích”, bà Hoa chia sẻ.

Dù không chọn phim AI, bà vẫn thường mở YouTube để tìm những chương trình mình quan tâm. Trong bối cảnh lượng khách ghé chợ ngày càng ít, những nội dung này giúp bà giải khuây trong khoảng thời gian phải ngồi bán hàng từ sáng đến tối.

“Những chương trình mà mình coi, mình thấy có vẻ tiếp thu được. Những cái về giá trị tinh thần thì mình thấy cũng đỡ phần nào sự nhàm chán mà ngồi cả ngày ở đây”, bà Hoa nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc cho hay nếu phải trả phí, bà sẽ cân nhắc hơn ẢNH: SẦM ÁNH

Những bộ phim ngắn AI thường được chia thành nhiều tập. Người xem có thể được xem miễn phí một phần, trước khi phải trả tiền để mở khóa những tập tiếp theo. Khi câu chuyện dừng đúng lúc cao trào, nhu cầu muốn biết diễn biến tiếp theo cũng tăng lên.

Từ một khoản chi nhỏ cho một tập phim, người xem có thể tiếp tục bỏ tiền nhiều lần nếu vẫn muốn theo dõi câu chuyện đến cuối.

Khi nội dung ngày càng “đúng gu” người xem

Theo BS Nguyễn Trung Nguyên, chuyên gia tâm lý thần kinh, giảng viên thỉnh giảng Khoa Tâm lý, Đại học Lạc Hồng, sức hút của những nội dung này không chỉ đến từ cốt truyện hay hình ảnh, mà còn liên quan đến khả năng hệ thống ghi nhận nhu cầu, sở thích và hành vi của người dùng.

“Thuật toán AI đánh giá dựa trên những nhu cầu, sở thích, hành vi của chúng ta rất tốt”, BS Nguyên nhận định.

Theo ông, khi người xem thường xuyên tương tác với một dạng nội dung, nền tảng có thể tiếp tục đưa đến những nội dung tương tự. Việc này khiến những gì xuất hiện trên màn hình ngày càng gần với điều người xem quan tâm và có thể kéo dài thời gian họ ở lại với nền tảng.

Ở những phim ngắn được chia thành nhiều tập, câu chuyện liên tục được đẩy lên cao trào cũng có thể tạo cảm giác muốn xem tiếp. Khi phần tiếp theo bị khóa sau một khoản phí, người xem có thể dễ dàng phát sinh hành vi chi tiền để thỏa mãn sự tò mò.

“Chúng ta xem tập 1, tập 2, tập 3 xong chúng ta phải bỏ tiền tiếp để xem. Thậm chí càng lúc càng nhiều vào nó, vì nó tăng sự kích thích ở trên não bộ chúng ta và chúng ta chi tiêu hành vi đó để chúng ta thỏa mãn”, BS Nguyên phân tích.

Theo ông, sau mỗi lần được thỏa mãn nhu cầu xem tiếp, cảm giác hưng phấn có thể khiến người xem tiếp tục tìm kiếm trải nghiệm tương tự.

Không chỉ ở diễn biến câu chuyện, việc nội dung liên tục chạm đúng những điều người xem quan tâm cũng có thể tạo ra cảm giác rằng nền tảng đang “hiểu mình”.

Tiểu thương xem phim AI hàng giờ mỗi ngày: Vì sao càng xem càng cuốn?

Theo BS Nguyên, trong một số trường hợp, người xem có thể tìm thấy trong những bộ phim ngắn các mong muốn, kỳ vọng hoặc cảm xúc mà họ ít chia sẻ với người khác.

“Chúng ta tìm thấy trong tác phẩm đó hay trong short phim ngắn đó điều khao khát hay một điều mà chúng ta đang giấu kín. Và như vậy chúng ta càng lúc càng bị hút vào và cảm thấy AI như là một người bạn của chúng ta vậy đó”, ông nói.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý cảm giác này đến từ cách hệ thống xử lý dữ liệu và đề xuất nội dung, không đồng nghĩa AI thực sự thấu hiểu cảm xúc con người.

Theo BS Nguyên, phim AI tự thân không có lỗi. Điều cần quan tâm là người xem có còn làm chủ được thời gian, cảm xúc và hành vi của mình hay không.

Vì vậy, việc xem phim để thư giãn không phải điều đáng lo ngại. Vấn đề xuất hiện khi người xem ngày càng dành nhiều thời gian hơn, liên tục chi tiền để xem tiếp hoặc cảm thấy khó dừng dù đã nhận ra nội dung đang ảnh hưởng đến sinh hoạt của mình.

Nếu chúng ta làm cho sức khỏe tinh thần tốt hơn, minh mẫn hơn, khỏe mạnh hơn thì khi chúng ta xem những phim AI đó thì chúng ta sẽ thấy đó chỉ là những điều giải trí và chúng ta sẽ không bị cuốn hút vào. BS NGUYỄN TRUNG NGUYÊN - Chuyên gia tâm lý thần kinh

Theo chuyên gia, khi sức khỏe tinh thần ổn định và người xem vẫn giữ được sự tỉnh táo, phim AI chỉ là một hình thức giải trí. Điều quan trọng là mỗi người cần nhận biết giới hạn của mình, tránh để những nội dung ngày càng hấp dẫn chiếm quá nhiều thời gian, tiền bạc và sự chú ý.

Phim AI có thể được tạo ra ngày càng bắt mắt hơn, câu chuyện có thể ngày càng cuốn hút hơn và những nội dung được đề xuất cũng có thể ngày càng sát với sở thích của từng người. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở người xem: xem gì, xem bao lâu, có trả tiền để xem tiếp hay không và khi nào nên dừng lại.

Bởi công nghệ có thể ngày càng giỏi trong việc giữ sự chú ý, nhưng người xem vẫn cần là người làm chủ lựa chọn của mình.