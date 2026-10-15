Tiểu thương 'nghiện' xem phim AI hàng giờ mỗi ngày: Vì sao càng xem càng cuốn?

“Coi hết phim này tới phim kia”

Ngồi bán hàng tại P.Thủ Đức, TP.HCM, chị Lý Cẩm Nga thường tranh thủ những lúc rảnh để mở điện thoại xem phim. Thay vì chỉ xem vài đoạn ngắn, chị tải sẵn nhiều bộ phim về máy để có thể xem ngay cả khi không có mạng.

“Chị tải cả chục bộ luôn, coi cũng nhiều lắm, khoái coi. Coi hết phim này tới phim kia, coi hoài vậy đó. Ban ngày coi, ban đêm cũng coi nữa”, chị Nga kể.

Từ phim tình cảm đến kiếm hiệp, chị xem hết bộ này đến bộ khác. Mỗi ngày, chị dành khoảng 3 tiếng cho những bộ phim được tạo bằng AI, thường tranh thủ lúc ngồi bán hàng hoặc trước khi đi ngủ. Thói quen này đã kéo dài khoảng một tháng.

Theo chị Nga, sức hút nằm ở tình tiết, hình ảnh và nhân vật. “Tại vì tình tiết nó hay, diễn viên nó đẹp, nói chuyện hay. Cái gì cũng hay hết trơn”, chị nói.

MẶT TRÁI TỪ SỨC HÚT PHIM AI Tuyến video “Mặt trái từ sức hút phim AI” khai thác cách phim AI đang len vào thói quen giải trí của một bộ phận người xem, từ việc dành hàng giờ theo dõi đến sẵn sàng trả tiền để xem tiếp. Qua câu chuyện của các tiểu thương tại TP.HCM và phân tích của chuyên gia, tuyến video làm rõ sức hút của hình ảnh, nội dung và cơ chế đề xuất, đồng thời chỉ ra những vấn đề cần lưu ý khi thời gian, tiền bạc, cảm xúc và sự chú ý của người xem ngày càng bị cuốn vào những nội dung này.

Tiểu thương xem phim AI hàng giờ mỗi ngày: Vì sao càng xem càng cuốn?

Chị Lý Cẩm Nga dành khoảng 3 tiếng mỗi ngày cho những bộ phim được tạo bằng AI ẢNH: SẦM ÁNH

Không riêng chị Nga, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, tiểu thương bán tranh thêu tại chợ Thủ Đức, cho hay những lúc ít khách, bà thường mở phim AI trên TikTok hoặc YouTube để xem.

Theo bà Cúc, các bộ phim này thu hút trước hết bởi phần hình ảnh. Nhân vật có ngoại hình bắt mắt, nhiều khung hình được tạo dựng trau chuốt, trong khi cốt truyện thường xoay quanh tình cảm, gia đình hoặc những tình huống tâm lý xã hội quen thuộc.

“Sau khi làm mệt thì mình nghỉ xả hơi, mình coi phim AI. Tài tử nó rất là đẹp, đẹp như tranh vậy nên thích”, bà Cúc nói.

Có những ngày, bà dành khoảng 2 - 3 tiếng trong giờ nghỉ trưa để xem, tối trước khi ngủ có thể xem thêm khoảng một tiếng rưỡi.

Dù vậy, bà Cúc cho rằng phim AI và phim có diễn viên thật mang lại cảm giác khác nhau. Theo bà, diễn viên thật có biểu cảm sinh động hơn, trong khi nhân vật AI tạo sức hút chủ yếu nhờ hình ảnh đẹp và được tạo dựng gần như hoàn hảo.

Nhiều người thường mở phim AI trên TikTok, YouTube để xem thường xuyên ẢNH: SẦM ÁNH

Khi những hình ảnh “hoàn hảo” xuất hiện quá thường xuyên

Theo BS Nguyễn Trung Nguyên, chuyên gia tâm lý thần kinh, giảng viên thỉnh giảng Khoa Tâm lý, Đại học Lạc Hồng, phim AI trước hết vẫn có thể đáp ứng nhu cầu giải trí. Điều đáng lưu ý là thời lượng xem và mức độ người xem đắm chìm vào những gì xuất hiện trên màn hình.

Ông cho rằng các bộ phim AI có khả năng tạo ra những nhân vật với ngoại hình gần như lý tưởng, từ gương mặt đến vóc dáng. Nếu tiếp xúc thường xuyên với những hình ảnh này, người xem có thể dần hình thành những kỳ vọng hoặc tiêu chuẩn về vẻ đẹp thiếu thực tế.

“Trên AI, những bộ phim có thể tạo ra những con người rất hoàn hảo. Nếu hằng ngày chúng ta tiếp xúc với điều đó thường xuyên thì dễ bị nhập tâm vào những hình tượng đó”, BS Nguyên phân tích.

Không chỉ ngoại hình, nhiều phim ngắn AI còn xây dựng những câu chuyện về “tổng tài”, “trùng sinh”, quyền lực, tình yêu hoặc sự thay đổi số phận theo hướng xa rời đời sống thực tế.

Theo BS Nguyên, khi người xem dành quá nhiều thời gian cho những thế giới được tạo dựng này, khoảng cách giữa kỳ vọng trên màn hình và trải nghiệm thực tế có thể ngày càng lớn.

“Khi bạn tập trung quá nhiều vào trong đó, bạn sẽ cảm thấy thế giới bên ngoài quá buồn chán và không đạt được với kỳ vọng. Như vậy, bạn càng ngày càng bị cuốn hút vào những bộ phim ngắn đó”, ông nói.

Theo BS Nguyễn Trung Nguyên, việc xem phim AI kéo dài hàng giờ mỗi ngày và quá đắm chìm vào những hình ảnh, câu chuyện trên màn hình có thể tác động đến sức khỏe tinh thần và đời sống thực tế ẢNH: SẦM ÁNH

Theo chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc một người có xem phim AI hay không, mà ở chỗ hoạt động giải trí này có bắt đầu chiếm quá nhiều thời gian và ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc hay các mối quan hệ xung quanh hay không.

“Việc chúng ta xem một lúc nào đó thì là giải trí. Nhưng nếu dùng lâu quá thì nó có sự ảnh hưởng lên sức khỏe tinh thần, đời sống thực tế và quan trọng nhất là với gia đình”, BS Nguyên cho biết.

Phim AI vì vậy có thể chỉ là một hình thức thư giãn nếu người xem vẫn kiểm soát được thời gian và duy trì sự cân bằng với cuộc sống bên ngoài. Ngược lại, khi việc xem phim ngày càng kéo dài, khó dừng hoặc bắt đầu lấn át những hoạt động thường ngày, đó là dấu hiệu người xem cần chú ý hơn đến thói quen sử dụng nội dung của mình.

Ở kỳ tiếp theo, câu chuyện không chỉ dừng ở thời gian xem. Khi những tập phim miễn phí kết thúc ở đoạn cao trào và người xem được mời trả tiền để biết phần tiếp theo, sức hút của phim AI còn đặt ra một câu hỏi khác: điều gì khiến người xem tiếp tục bỏ tiền và khó rời khỏi những nội dung ngày càng “đúng gu” của mình?