Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Chuyên gia Việt Nam và Đan Mạch thúc đẩy năng lượng hiệu quả và tiết kiệm

Thanh Duy
17/04/2026 17:29 GMT+7

Đoàn làm việc thuộc Bộ Công thương và chuyên gia từ Đan Mạch vừa có chuyến tham quan các doanh nghiệp đã ký kết hợp tác chương trình VAS tại TP.Cần Thơ.

Ngày 17.4, tại TP.Cần Thơ, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch và Đại sứ quán nước này tổ chức chuyến tham quan doanh nghiệp đã ký kết hợp tác và đạt kết quả trong việc triển khai chương trình VAS. Đoàn đã đến tham quan Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty cổ phần Thủy sản NTSF.

VAS là chương trình thỏa thuận tự nguyện thúc đẩy năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng. Đây là chương trình nằm trong dự án DEPP3 - đối tác năng lượng giữa Việt Nam và Đan Mạch giai đoạn 2020-2025. Dự án có mục tiêu tổng quát là hỗ trợ Việt Nam xây dựng lộ trình phát triển carbon thấp cho ngành năng lượng phù hợp với cam kết đóng góp do quốc gia tự quyết định.

Chuyên gia Việt Nam và Đan Mạch đến doanh nghiệp triển khai VAS tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Đoàn công tác tham quan Công ty TNHH Thép Tây Đô

ẢNH: THANH DUY

Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) cho biết, đến nay, chương trình VAS đã hỗ trợ kỹ thuật cho 21 doanh nghiệp trong 13 ngành công nghiệp. Qua đó, xác định 236 dự án được đánh giá hiệu quả năng lượng với tiềm năng tiết kiệm xấp xỉ 315.1 GWh mỗi năm, tương đương với việc cắt giảm hơn 134.000 tấn phát thải khí CO2. Theo tính toán sơ bộ, nếu tất cả các dự án được thực hiện, có thể tiết kiệm khoảng 6 triệu USD chi phí năng lượng.

Trong năm 2025, Công ty TNHH Thép Tây Đô được lựa chọn nhận hỗ trợ kỹ thuật từ chương trình VAS để thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) theo tiêu chuẩn quốc tế. Các chuyên gia năng lượng Đan Mạch và Việt Nam đã xác định giải pháp tiềm năng nhất là hiện đại hóa hệ thống chuẩn bị nguyên liệu đầu vào. Từ đó, hệ thống máy cắt cũ xuống cấp được thay thế bằng bộ đôi máy cắt Q91-125000 và máy nghiền PSX-1500 công nghệ cao.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Thủy sản NTSF là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra và tôm trọng điểm của TP.Cần Thơ. Thông qua sự hỗ trợ của chương trình VAS, công ty đã thực hiện nghiên cứu khả thi việc thay thế hệ thống máy nén piston cũ (đã vận hành hơn 30 năm) bằng hệ thống máy nén trục vít hiện đại tại xưởng 1 - khu vực chế biến cá tra lớn nhất của nhà máy.

cần thơ doanh nghiệp năng lượng Đan Mạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận