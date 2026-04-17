Chuyên gia Việt Nam và Đan Mạch thúc đẩy năng lượng hiệu quả và tiết kiệm

Ngày 17.4, tại TP.Cần Thơ, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch và Đại sứ quán nước này tổ chức chuyến tham quan doanh nghiệp đã ký kết hợp tác và đạt kết quả trong việc triển khai chương trình VAS. Đoàn đã đến tham quan Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty cổ phần Thủy sản NTSF.

VAS là chương trình thỏa thuận tự nguyện thúc đẩy năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng. Đây là chương trình nằm trong dự án DEPP3 - đối tác năng lượng giữa Việt Nam và Đan Mạch giai đoạn 2020-2025. Dự án có mục tiêu tổng quát là hỗ trợ Việt Nam xây dựng lộ trình phát triển carbon thấp cho ngành năng lượng phù hợp với cam kết đóng góp do quốc gia tự quyết định.

Đoàn công tác tham quan Công ty TNHH Thép Tây Đô ẢNH: THANH DUY

Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) cho biết, đến nay, chương trình VAS đã hỗ trợ kỹ thuật cho 21 doanh nghiệp trong 13 ngành công nghiệp. Qua đó, xác định 236 dự án được đánh giá hiệu quả năng lượng với tiềm năng tiết kiệm xấp xỉ 315.1 GWh mỗi năm, tương đương với việc cắt giảm hơn 134.000 tấn phát thải khí CO2. Theo tính toán sơ bộ, nếu tất cả các dự án được thực hiện, có thể tiết kiệm khoảng 6 triệu USD chi phí năng lượng.

Trong năm 2025, Công ty TNHH Thép Tây Đô được lựa chọn nhận hỗ trợ kỹ thuật từ chương trình VAS để thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) theo tiêu chuẩn quốc tế. Các chuyên gia năng lượng Đan Mạch và Việt Nam đã xác định giải pháp tiềm năng nhất là hiện đại hóa hệ thống chuẩn bị nguyên liệu đầu vào. Từ đó, hệ thống máy cắt cũ xuống cấp được thay thế bằng bộ đôi máy cắt Q91-125000 và máy nghiền PSX-1500 công nghệ cao.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Thủy sản NTSF là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra và tôm trọng điểm của TP.Cần Thơ. Thông qua sự hỗ trợ của chương trình VAS, công ty đã thực hiện nghiên cứu khả thi việc thay thế hệ thống máy nén piston cũ (đã vận hành hơn 30 năm) bằng hệ thống máy nén trục vít hiện đại tại xưởng 1 - khu vực chế biến cá tra lớn nhất của nhà máy.