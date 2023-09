Chuyên gia Yemen cảnh báo đội nhà trước trận quyết đấu với U.23 Việt Nam

Chuyên gia Al-Awlaki nhấn mạnh rằng, U.23 Yemen không được phạm sai lầm hoặc không nên đánh giá sức mạnh của chủ nhà U.23 Việt Nam qua lượt trận đầu bảng E. HLV Miroslav Soukup phải thận trọng bố trí lối chơi hợp lý để tránh mất cân bằng giữa các tuyến.



Đội trưởng Maher (số 10) sẽ là mũi nhọn mà U.23 Việt Nam phải đặc biệt quan tâm MINH TÚ

Ông Al-Awlaki nhận định: "Bất cứ ai nhận định rằng đội tuyển U.23 Việt Nam mạnh và đáng sợ chỉ vì đánh bại U.23 Guam 6-0 là hoàn toàn sai lầm. U.23 Guam là một đội yếu và việc họ thua với tỷ số cách biệt là điều có thể đoán trước được, nên sức mạnh của U.23 Việt Nam không thể hiện hết ở trận này".

Chuyên gia này nói tiếp: "Trận đấu của chúng ta với U.23 Việt Nam rất quan trọng nên HLV Miroslav Soukup phải đặc biệt giúp các cầu thủ có tinh thần tốt, trước khi tính toán về mặt chiến thuật. Trong đó, U.23 Yemen nên chú trọng vào kỹ chiến thuật ở trận này, thay vì nhắm đến yếu tố thể lực".

Ông Al-Awlaki mong muốn nhà cầm quân người CH Czech phải chấn chỉnh lại hệ thống phòng ngự và cần sự hỗ trợ từ các tiền vệ nhằm giảm bớt áp lực từ hàng tiền vệ U.23 Việt Nam vốn có khả năng giữ bóng và kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt. Chuyên gia này nhấn mạnh, U.23 Yemen phải chú trọng đến việc chơi pressing bên phần sân đối phương, tạo mật độ quân số đủ ở 2 cánh nhằm hạn chế các pha tấn công của U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam quyết tâm đánh bại U.23 Yemen MINH TÚ

Chuyên gia Al-Awlaki nhận định, đội tuyển U.23 Việt Nam dù có các cá nhân chưa thực sự xuất sắc, nhưng họ có điểm mạnh về thể lực cũng như lối chơi đồng đội. Ông này lưu ý, U.23 Yemen cần phải đa dạng hóa lối chơi tấn công, bởi đội tuyển U.23 Việt Nam có thể sẽ đặc biệt quan tâm đến đội trưởng Ahmed Maher - người lập cú đúp ở trận mở màn thắng U.23 Singapore 3-0. Vì vậy, HLV Miroslav Soukup có thể sử dụng Maher làm mồi để mở ra khoảng trống cho những cầu thủ tấn công khác.

Sau lượt trận đầu bảng C, U.23 Việt Nam (3 điểm, hiệu số +6) và U.23 Yemen (3 điểm, hiệu số +3) lần lượt đứng nhất và nhì. Chính vì vậy, cuộc so tài ở lượt trận thứ 2 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Yemen được xem là trận chung kết của bảng và có ý nghĩa rất quan trọng. Đội thắng trong trận đấu này sẽ bước 1 chân đến VCK U.23 châu Á 2024 với vị trí nhất bảng C. Bởi ở lượt trận cuối cùng, cả U.23 Việt Nam và U.23 Yemen đều sẽ gặp những đối thủ yếu hơn rất nhiều và không khó để giành thêm 3 điểm.