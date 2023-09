Lịch thi đấu, trực tiếp U.23 Việt Nam hôm nay: Thầy trò HLV Troussier đặt 1 chân vào VCK?

Ở trận ra quân, U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 6-0 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là U.23 Guam. Trong khi đó, tại trận đấu còn lại của bảng C, U.23 Yemen cũng không gặp nhiều khó khăn để đánh bại U.23 Singapore với tỷ số 3-0.



Đội U.23 Yemen MINH TÚ

Thanh Nhàn (10) đã chơi tốt khi đóng góp 1 bàn thắng và cả kiến tạo ở trận gặp U.23 Guam MINH TÚ

Kết quả của 2 cặp đấu sau lượt trận đầu bảng C đã đúng với những gì được dự đoán trước đó, khi U.23 Việt Nam (3 điểm, hiệu số +6) và U.23 Yemen (3 điểm, hiệu số +3) lần lượt đứng nhất và nhì bảng C. Chính vì vậy, cuộc so tài ở lượt trận thứ 2 giữa Việt Nam và Yemen được xem là trận chung kết của bảng và có ý nghĩa rất quan trọng. Đội thắng trong trận đấu này sẽ bước 1 chân đến VCK U.23 châu Á 2024 với vị trí nhất bảng C. Bởi ở lượt trận cuối cùng, cả U.23 Việt Nam và U.23 Yemen đều sẽ gặp những đối thủ yếu hơn rất nhiều và không khó để giành thêm 3 điểm.

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Yemen sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay (9.9), trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Màn chạm trán này sẽ được trực tiếp trên kênh VTV5, các nền tảng mạng xã hội của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (YouTube, Facebook), FPT Play, SCTV.

Hồ Văn Cường (13) vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp U.23 Guam nhưng đã để lại dấu ấn đậm nét MINH TÚ





Đội bóng của HLV Troussier đang được đánh giá cao hơn đôi chút vì có lợi thế về mặt sân nhà. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam được dự báo sẽ không dễ dàng giành chiến thắng vì đối thủ đến từ Tây Á cũng có lối chơi rất khó chịu. Nếu muốn có 3 điểm trọn vẹn ở trận đấu bản lề này, vị HLV người Pháp cần phải tung ra sân đội hình mạnh nhất ngay từ đầu. U.23 Việt Nam cần phải thực hiện một số sự điều chỉnh so với trận đầu tiên để có thể tận dụng triệt để những cơ hội được tạo ra trên hàng tấn công. Bên cạnh đó, những nhân tố đã chơi tốt như Nguyễn Thanh Nhàn, Hồ Văn Cường... cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để đưa U.23 Việt Nam giành lợi thế trong cuộc đua đến tấm vé dự VCK U.23 châu Á 2024.

Trước trận đấu của U.23 Việt Nam và U.23 Yemen, U.23 Guam và U.23 Singapore cũng đối đầu với nhau vào lúc 16 giờ trên sân Việt Trì (Phú Thọ).