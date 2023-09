Chuyện HLV ngoại tại VCK U.21 quốc gia: Thành công nhiều, thất bại ít

Từ Folha, Ken Morton

HLV ngoại đầu tiên có mặt tại vòng chung kết (VCK) giải U.21 quốc gia chính là ông Fernando Folha, người Bồ Đào Nha, dẫn dắt U.21 Đồng Tâm Long An có mặt tại Đà Nẵng năm 2002. Đó cũng là năm mà ông bầu Võ Quốc Thắng chịu chơi và chịu chi khi nhờ HLV Calisto đang nắm đội 1 và cả đội tuyển quốc gia dự Tiger Cup 2002 "tậu" về một chuyên gia ngoại làm trẻ. Cựu danh thủ sinh năm 1958 đến từ quê hương đội bóng áo bã trầu này đá cùng thời với những cái tên lẫy lừng từng vào bán kết EURO 1984 như Chalana, Gomes, Jordao đã vạch nên một chiến lược làm trẻ rất căn cơ cho bóng đá Long An. Ngay từ những bước đi đầu tiên, ông Folha đã tạo nên nhiều thay đổi, làm tươi mới cách đá của đội bóng trẻ miền Tây Nam bộ.

Ông Folha (giữa) chỉ đạo U.21 Đồng Tâm Long An giành hạng ba năm 2002 Ảnh cắt từ clip

Tại VCK giải U.21 quốc gia năm 2002, Đồng Tâm Long An dưới sự dẫn dắt của HLV Folha dù thua trận đầu trước Thể Công nhưng đã xuất sắc hòa (1-1) Sông Lam Nghệ An, đội giành ngôi vô địch sau đó với ngôi sao Phạm Văn Quyến trong đội hình. Huỳnh Ngọc Quang là người ghi bàn gỡ hòa sau khi Lê Công Vinh mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. Dưới bàn tay của Folha, Đồng Tâm Long An sau đó đã vào bán kết và chỉ thua TP.HCM bằng bàn thắng vàng của Võ Huy Kiệt ở phút giờ, giành huy chương đồng. Ngoài ra Ngọc Quang còn giành danh hiệu vua phá lưới.

Tài năng của ông Folha lập tức được ông Ngô Văn Trân khi đó là Giám đốc Sở TDTT tỉnh Thừa Thiên-Huế mời về giúp đội bóng vừa rớt hạng làm lại ở giải hạng nhất. Phía Long An cũng tạo điều kiện cho chuyên gia ngoại làm trẻ giỏi này đến với mảnh đất Cố đô xây dựng lại ở mùa giải 2004 giúp Huế chơi thăng hoa. Sau hơn một năm thành công cùng CLB Huế, ông Folha chia tay để quay về Long An và ông rời Việt Nam sau đó.

Ông Ken Morton, HLV giành vô địch cùng U.21 Đà Nẵng năm 2003 Tư liệu

HLV ngoại thứ 2 thành công cùng giải U.21 quốc gia chính là ông Ken Morton. Sau khi Đà Nẵng giành huy chương đồng U.21 năm 2002 nhưng quan trọng là thiếu người nâng tầm cho lực lượng trẻ, ông Nguyễn Bá Thanh khi đó là Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Đà Nẵng đã trực tiếp mời vị HLV đang giữ chức vụ cố vấn kỹ thuật của CLB Tasmania (Úc) này về phụ trách làm lại bóng đá trẻ sông Hàn. Phong cách huấn luyện hiện đại cộng với việc chú trọng nền tảng thể lực của ông thầy người Anh đã góp phần làm thay đổi nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật, trình độ cho cầu thủ trẻ. Khi đó các trợ lý làm việc với ông Morton là HLV Phan Công Thìn và cố HLV Hoàng Kim Tuấn đều nhìn nhận học hỏi được ở đồng nghiệp ngoại này một bầu không khí huấn luyện nhiệt huyết, tận tụy và xây dựng được lối chơi nhanh, đầy kỹ thuật, tranh chấp quyết liệt làm hài lòng khán giả Đà Nẵng.

Ông Ken Morton (thứ 3 từ phải, hàng thứ nhì từ dưới) từng được nắm đội V-League Đà Nẵng có Lê Huỳnh Đức, Vũ Hồng Việt Tư liệu

Tại VCK giải U.21 quốc gia năm 2003 tổ chức tại An Giang, đội U.21 Đà Nẵng với độ tuổi trung bình 18 với những cái tên còn rất trẻ như Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh, Phan Thanh Phúc, Trương Công Sĩ đã gây ngỡ ngàng cho các đối thủ sau khi vượt qua đội 3 lần liên tiếp đoạt cúp vô địch trước đó là Sông Lam Nghệ An. Trong tiết tấu sôi động của bài hát "niềm vui chiến thắng" lần đầu tiên được ca sĩ Mỹ Tâm hát tại sân Long Xuyên, thầy trò ông Ken Morton đã rạng ngời hạnh phúc nhận cúp vô địch từ tay cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông Morton sau đó có lên làm V-League dẫn dắt lứa Lê Huỳnh Đức (hiện là HLV Bình Dương), Vũ Hồng Việt (hiện là HLV Nam Định).



Đến Graechen, Mauro, Tanasijevic

U.21 HAGL vô địch U.21 quốc tế năm 2014, 2015 Thanh Niên

Niềm vui của bầu Đức khi chứng kiến U.21 HAGL thắng Thái Lan Thanh Niên

Hơn 10 năm sau, một nhà cầm quân ngoại khác cũng rất thành công với lứa trẻ do chính mình đào tạo: Đó là ông Graechen Guilliame hay còn gọi là thầy Giôm. Nắm lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, ông Giôm đã 2 lần giúp U.21 HAGL vô địch giải U.21 quốc tế năm 2014 tại Cần Thơ và 2015 tại TP.HCM. Hạnh phúc nhất là năm 2014 trước hơn 5 vạn khán giả ngồi chật kín trên sân Cần Thơ, U.21 HAGL đã quật ngã U.21 tuyển chọn Thái Lan đến 3-0 trong trận chung kết. Bầu Đức sướng đến nỗi đưa cả 2 tay lên mừng "những đứa con" chơi một trận quá xuất sắc. Còn năm 2015 trong một chiều mưa trên sân Thống Nhất, bàn thắng của Công Phượng đã giúp HAGL đánh bại U.19 Hàn Quốc để lên ngôi vô địch. Cả 2 chiến tích này thầy Giôm đều tạo ảnh hưởng rất lớn.

Ông Graechen đào tạo ra một Nguyễn Quốc Việt tài năng đang là trụ cột của Olympic Việt Nam vừa ghi 2 bàn vào lưới Mông Cổ tại ASIAD 19 MINH TRẦN

Sau này ông Graechen còn dẫn dắt lứa Học viện Nutifood giành ngôi vô địch U.21 quốc gia năm 2021 tại PVF sau khi đánh bại CLB Hà Nội trong trận chung kết. Cái hay của ông Giôm là biết cách nâng tầm kỹ thuật, không gò bó và tạo ra sự sáng tạo cho các cầu thủ thi thố khả năng. Chính vì vậy mà những lứa do ông đào tạo luôn chơi tuyệt hay, đi đến đâu cũng được khán giả cả nước yêu thích trong gần 10 năm qua.

HLV Graechen Guilliame vô địch U.21 cùng Học viện Nutifood năm 2021

Ông Mauro, một HLV U.21 tận tụy giờ đang nắm đội hạng nhất PVF-CAND KHẢ HÒA

Một HLV khác cũng thành công là ông Mauro Jeronimo của lò PVF. Vị HLV đến từ Bồ Đào Nha này đã xây dựng lứa 2002-2003 chơi rất thành công khi vô địch giải U.19 năm 2021 tại Bình Dương và giành hạng ba U.21 cùng năm tại PVF. Dưới bàn tay của ông lứa trẻ như Thanh Nhàn, Đức Phú, Võ Nguyên Hoàng giờ đang là những trụ cột ở giải hạng nhất và đội Olympic, U.23 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, một HLV ngoại khác của lò PVF lại không thành công tại VCK giải U.21 năm 2017 ở Bình Dương là ông Andy Preece đến từ Anh. Nhà cầm quân này đã khiến lối đá của đội bóng trẻ PVF thời điểm đó thiên về sức mạnh, đá dài vượt tuyến mà ít phát huy các phẩm chất kỹ thuật vốn là điểm mạnh của cầu thủ Việt Nam. Nên sau vòng loại chung bảng với chủ nhà, Sông Lam Nghệ An và An Giang, đội PVF sớm rời cuộc chơi. Bài học đó, lò PVF rút kinh nghiệm sâu sắc nên sau này đã không để lặp lại với HLV Mauro.

HLV Mauro Jeronimo của U.21 PVF năm 2021 KHẢ HÒA

HLV Andy Preece (phải) chưa thành công khi dẫn dắt U.21 PVF năm 2017 KHẢ HÒA

Nhà cầm quân ngoại duy nhất tại VCK U.21 quốc gia năm nay chính là ông Tanasijevic Svetislav, người Serbia. Chiến lược gia này mới đây đã giúp Thanh Hóa vô địch U.19 tại Tây Ninh nên rất được kỳ vọng sẽ cùng đội nhà làm được cú đúp nếu vô địch U.21 trên sân nhà. Bản thân ông Tanasijevic khi nói chuyện với chúng tôi cũng rất tự tin vào lứa trẻ của xứ Thanh với những cái tên như Hà Minh Đức, Hà Châu Phi, Cầm Bá Thành, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Trần Quốc Đạt. Nhưng trận khai mạc, U.21 Thanh Hóa đã gặp phải cú sốc khi thua PVF-CAND 1-2 nên sẽ bước vào trận sinh tử với U.21 Viettel vào chiều 20.9.

Ông Tanajisevic trả lời báo chí sau trận ra quân của U.21 Thanh Hóa KHẢ HÒA

Đây sẽ là trận đấu không dễ dàng cho U.21 Thanh Hóa vì Viettel dưới bàn tay của HLV Đặng Thanh Phương đang rất sung sức. Bản thân ông Tanasijevic cũng chịu áp lực không nhỏ khi vừa quyết tâm có điểm vừa nỗ lực lấy lại niềm tin bằng lối chơi đầy kỳ vọng hơn. Ông thừa nhận bị mất ngủ sau ngày đầu vì bị một thẻ vàng do có hành vi phản ứng nên sẽ phải tự kiềm chế lại trong quá trình chỉ đạo và hy vọng sẽ cùng bóng đá trẻ Thanh Hóa suôn sẻ hơn trong những ngày sắp tới.