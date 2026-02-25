Chuyến hồi hương 'chưa từng có' của cá thể voi Lào

Ngày 6.2.2026, một "hành khách đặc biệt" lặng lẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Không loa thông báo, không ánh đèn của máy ảnh truyền thông. Chỉ có đại diện các cơ quan chức năng, các chuyên gia bảo tồn động vật và gần 100 người "nín thở" theo dõi từng cử động của một con voi nặng trên 3 tấn. Đây là cá thể voi cái, tên gọi Kham Manh 2, 59 tuổi, vừa hoàn tất chặng bay từ Nhật Bản trên hành trình trở về Lào sau gần 8 năm xa xứ.

Đây là "hành khách đặc biệt" bay từ Nhật Bản, quá cảnh VN để về quê hương ẢNH: CÔNG TY CP DỊCH VỤ VƯỜN THÚ ĐÔNG DƯƠNG CUNG CẤP

Kham Manh 2 là một trong 6 cá thể voi cái được Lào cho Nhật Bản mượn từ năm 2019 nhằm phục vụ công tác bảo tồn và nghiên cứu. Tuy nhiên, gần đây, khi các nhà bảo tồn động vật hoang dã quốc tế và chủ khu bảo tồn nơi Kham Manh 2 sinh ra tại Lào sang Nhật thăm voi, họ nhận thấy một số điều không ổn: Voi chán ăn, chậm chạp, phản ứng tâm lý khác thường dù được chăm sóc kỹ càng trong điều kiện tốt nhất. Các chuyên gia suy đoán con voi cái này có lẽ không "hạnh phúc" khi sống tại Nhật. Quyết định được đưa ra gần như ngay lập tức: đưa voi về nhà. Chuyến hồi hương của Kham Manh 2 sau đó là một hành trình pháp lý, kỹ thuật và hậu cần vô cùng phức tạp.

Thời điểm đó, Lào không có chuyến bay đủ điều kiện để đưa voi có trọng lượng hơn 3 tấn bay thẳng về nước nên các bên liên quan quyết định quá cảnh VN trước khi về Lào bằng đường bộ. Chuyên cơ chở Kham Manh 2 là loại máy bay thân rộng Boeing 747-409F của Hãng China Airlines Cargo.

"Điều chưa từng xảy ra"

Ông Bùi Hồng Thụy, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ vườn thú Đông Dương, người tham gia hỗ trợ toàn bộ thủ tục quá cảnh cho Kham Manh 2, cho biết việc để một cá thể voi đi qua lãnh thổ VN bằng cả đường hàng không lẫn đường bộ là "điều chưa từng xảy ra".

Kham Manh 2 được đưa vào thùng đặc chủng chuẩn bị rời nước Nhật ẢNH: CÔNG TY CP DỊCH VỤ VƯỜN THÚ ĐÔNG DƯƠNG CUNG CẤP

Kham Manh 2 là cá thể voi châu Á (tên khoa học: Elephas maximus), loài thuộc Phụ lục I của Công ước CITES, tức là nhóm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Điều này đồng nghĩa mọi thủ tục từ cấp phép, kiểm dịch, vận chuyển, chăm sóc… đều phải tuân thủ chặt chẽ luật pháp quốc tế và quy định của VN. Chỉ riêng việc cho phép quá cảnh trong thời gian ngắn cũng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều cơ quan chức năng như hải quan, thú y, kiểm dịch, bảo tồn động vật hoang dã… Tất cả các khâu chỉ được triển khai khi có chấp thuận chính thức bằng văn bản.

"Đây là một hành trình rất đặc biệt. Không chỉ Lào, Nhật Bản mà các cơ quan chức năng VN đã tạo mọi điều kiện tối đa trong khuôn khổ pháp luật quốc tế và VN với mục đích cuối cùng là đưa được Kham Manh 2 trở về quê hương. Cá nhân tôi và những người tham gia đưa Kham Manh 2 về nhà thật sự xúc động và biết ơn", ông Thụy chia sẻ.

Cá thể voi 59 tuổi được thả ra tại nơi từng sinh sống trước khi sang Nhật năm 2019 ẢNH: CÔNG TY CP DỊCH VỤ VƯỜN THÚ ĐÔNG DƯƠNG CUNG CẤP

Không chỉ là điểm trung chuyển về mặt địa lý, trên hành trình này, VN trở thành một "mắt xích nhân văn", nơi mà voi Kham Manh 2 được đối xử bằng sự cẩn trọng, kiên nhẫn và thấu cảm.

Sự bình yên lạ lùng của Kham Manh 2

Kế hoạch hậu cần cho chuyến đi được xây dựng chi tiết đến từng khung giờ, từng điểm dừng. Ngày 5.2.2026 là hành trình Nhật Bản - Đài Loan. Từ sáng sớm, voi được cho ăn nhẹ tại công viên Safari Nasu (Nhật) trước khi khởi hành. Quá trình đưa chú voi nặng hơn 3 tấn vào thùng vận chuyển chuyên dụng diễn ra chậm rãi, kiên nhẫn, không cưỡng ép. Chiều tối, chuyến bay quốc tế cất cánh đưa Kham Manh 2 đến sân bay Đào Viên (Đài Loan) trong sự giám sát y tế liên tục. Sau khoảng 3 tiếng nghỉ ngơi tại sân bay, voi tiếp tục hành trình đến VN.

1 giờ 45 ngày 6.2, máy bay hạ cánh xuống Nội Bài. Voi Kham Manh 2 được cán bộ thú y kiểm tra sức khỏe, kiểm dịch; cán bộ hải quan giám sát niêm phong thùng và xe chuyên chở… "Hành khách đặc biệt" này cũng được tắm toàn thân, bổ sung nước trước khi tiếp tục hành trình bằng xe tải chuyên dụng hướng về cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) ngay trong đêm. Trong suốt hành trình, các cán bộ và chuyên gia đều không sử dụng thuốc mê cho Kham Manh 2, cũng không can thiệp y tế đặc biệt, chỉ cho ăn chuối, táo, cỏ, dưa chuột cùng những khoảng nghỉ ngơi đều đặn.

Thùng chuyên chở voi Kham Manh 2 khi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 1 giờ 45 ngày 6.2.2026 ẢNH: CÔNG TY CP DỊCH VỤ VƯỜN THÚ ĐÔNG DƯƠNG CUNG CẤP

Khi đến cửa khẩu Cầu Treo, phía Lào tiếp nhận Kham Manh 2 trong sự hồi hộp và xúc động. Chị Lục Vũ Hoài, người trực tiếp tham gia hỗ trợ đoàn, kể rằng nhiều người đã thức trắng để hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Cũng trong ngày 6.2, Kham Manh 2 tiếp tục hành trình từ cửa khẩu VN về quê hương Lào. Xe chở voi Kham Manh 2 cùng xe chở đoàn chuyên gia lăn bánh qua những cung đường dài, phải đến gần trưa 7.2 thì mới về đến điểm cuối. Đoàn tháp tùng cho biết, cứ mỗi 2 - 3 giờ lại dừng 30 phút để kiểm tra sức khỏe, cho voi ăn uống nước và điều khiến nhiều người không thể quên là sự điềm tĩnh đến lạ của Kham Manh 2.

Có những khoảnh khắc rất lặng khi người quản tượng mở một khe nhỏ để cho voi ăn. Voi ăn chậm rãi, không vội vàng, không bất an. Suốt chuyến đi, Kham Manh 2 không giận dữ, không phản kháng, không có bất kỳ hành vi căng thẳng nào, như thể hiểu rằng mình đang trên đường về nhà. Một chuyên gia động vật hoang dã người Thái Lan trong đoàn tháp tùng Kham Manh 2 nói: "Có lẽ voi không biết chúng tôi là ai nhưng biết rằng gần 100 con người ở đây đang giúp nó trở về nơi mình thuộc về".

59 năm cuộc đời đủ dài để một con người hoài niệm và có lẽ, cũng đủ dài để một cá thể voi mang trong mình ký ức của rừng, của đất, của quê hương. Cũng có thể Kham Manh 2 sẽ còn lưu lại một chút "kỷ niệm" đẹp về đất nước, con người VN trong hành trình trở về đặc biệt của mình.