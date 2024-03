'Đại án' đăng kiểm: Chuyển hơn 300.000 bút lục cho Viện kiểm sát

Kiến nghị một loạt nhóm giải pháp trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, bên cạnh việc tập trung củng cố tài liệu chứng cứ, kết luận điều tra theo đúng thời hạn, tiến độ được giao. Công an TP.HCM đã kịp thời báo cáo Bộ Công an kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, điển hình như: miễn đăng kiểm xe cơ giới lần đầu, giãn cách chu kỳ đăng kiểm, phân cấp phân quyền gắn với thanh tra, kiểm soát chặt hoạt động đăng kiểm cho các địa phương… Nhằm từng bước quản lý chặt chẽ hơn hoạt động kiểm định xe cơ giới vừa góp phần nâng cao an toàn phương tiện và bảo vệ tính mạng con người.