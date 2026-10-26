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    Chuyển khu công nghiệp Lê Minh Xuân làm nhà ở xã hội

    Đình Sơn
    Đình Sơn
    Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng có diện tích lên đến gần 100 ha trên địa bàn hai xã Tân Nhựt và Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP.HCM cũ) sẽ được chuyển sang làm nhà ở xã hội.

    Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (diện tích 109,91ha) từ chức năng "đất sản xuất công nghiệp, kho tàng" sang chức năng "đất đơn vị ở".

    Việc điều chỉnh phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và phù hợp quy định pháp luật, hoàn thành trước 31.10.

    Sau khi quy hoạch tổng thể thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, hoàn thành trước 22.11, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển nhà ở xã hội.

    Tổ chức rà soát, lập và thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội, trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (109,91ha) được UBND thành phố phê duyệt. Bảo đảm phù hợp quy hoạch cấp trên, các chỉ tiêu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và yêu cầu phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

    Chuyển khu công nghiệp Lê Minh Xuân làm nhà ở xã hội- Ảnh 1.

    Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng sẽ được chuyển sang làm nhà ở xã hội

    ẢNH: AI ĐỒ HỌA

    Tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án thuộc trường hợp phải cấp phép. Bảo đảm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan trước 24.1.2027.

    UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng làm đầu mối, trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch. Chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ, nhất là các công việc có tính chất quyết định đến tiến độ chung của dự án.

    Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng nằm cạnh Khu công nghiệp Lê Minh Xuân hiện hữu, thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc. Khang Phúc là công ty con do Công ty Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) nắm 100% tỷ lệ sở hữu, tính đến ngày 30.6.

    Năm 2016, TP.HCM đã quyết định mở rộng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân với diện tích gần 110 ha, tổng vốn hơn 1.000 tỉ đồng. Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý giai đoạn 1, gồm đóng tiền thuê đất một lần, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

    Trong năm 2025, dự án đã bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng. Đồng thời, Khang Điền đã thông qua chủ trương tăng vốn dự án lên 4.191 tỉ đồng.

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