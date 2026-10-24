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    Rà soát nhà, đất của các doanh nghiệp Nhà nước

    Đình Sơn
    Đình Sơn
    Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các tổng công ty, công ty thuộc UBND TP rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất đang quản lý, sử dụng. Chấm dứt tình trạng sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết hoặc bố trí làm nhà ở trái quy định.

    Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các tổng công ty, công ty thuộc UBND TP tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà, đất được giao theo đúng quy định của pháp luật.

    Rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất đang quản lý, sử dụng, chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM về tính chính xác của số liệu, hiện trạng sử dụng và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

    Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng.

    Chấm dứt việc sử dụng nhà, đất không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết hoặc bố trí làm nhà ở trái quy định. Xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

    Rà soát nhà, đất của các doanh nghiệp Nhà nước- Ảnh 1.

    Dự án ở xã Nhà Bè của Công ty Sadeco, một công ty có vốn Nhà nước chi phối, rộng hàng chục hecta nhưng bị bỏ hoang nhiều năm qua gây lãng phí nghiêm trọng

    ẢNH: ĐÌNH SƠN

    Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc rà soát, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM.

    Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

    Rà soát, tham mưu UBND TP.HCM xem xét việc chuyển giao các cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp nhà nước đang tạm quản lý, tạm giữ hộ về cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

    Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời cung cấp thông tin, danh mục nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

    Rà soát nhà, đất của các doanh nghiệp Nhà nước- Ảnh 2.

    Một dự án của doanh nghiệp Nhà nước bỏ hoang nhiều năm liền

    ẢNH: ĐÌNH SƠN

    Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết các thủ tục về đất đai đối với các cơ sở nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước; phấn đấu hoàn thành việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai trong năm 2026. Đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền.

    UBND các xã, phường, đặc khu được giao tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật đất đai khác theo quy định.

    Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi UBND TP.HCM xem xét báo cáo, kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về rà soát nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố.

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