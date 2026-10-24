Rà soát nhà, đất của các doanh nghiệp Nhà nước

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các tổng công ty, công ty thuộc UBND TP tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà, đất được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất đang quản lý, sử dụng, chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM về tính chính xác của số liệu, hiện trạng sử dụng và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng.

Chấm dứt việc sử dụng nhà, đất không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết hoặc bố trí làm nhà ở trái quy định. Xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

Dự án ở xã Nhà Bè của Công ty Sadeco, một công ty có vốn Nhà nước chi phối, rộng hàng chục hecta nhưng bị bỏ hoang nhiều năm qua gây lãng phí nghiêm trọng

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc rà soát, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM.