Chuyển mạnh tư duy từ giao lưu hữu nghị sang 'gắn kết lợi ích'

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 ngày 5.8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong thời gian qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu ẢNH: THẢO PHẠM

Ông khẳng định, đối ngoại Đảng đã có những đột phá trong mở rộng và phát triển chiều sâu các mối quan hệ, phát huy vai trò củng cố nền tảng chính trị, định hướng quan hệ nhà nước và thúc đẩy hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng; đối ngoại nhân dân có bước chuyển tích cực.

Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ một số hạn chế về nhận thức, nội dung và phương thức hoạt động; chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu; việc mở rộng đối tác; cơ chế phối hợp và năng lực đội ngũ cán bộ.

Thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nhận thức; gắn đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân với các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kết quả cụ thể làm thước đo.

Đối ngoại Đảng cần tiếp tục củng cố, làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, các đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn và các nước đã thiết lập khuôn khổ quan hệ với Việt Nam; đổi mới, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng.

Đối ngoại nhân dân cần chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị, vận động sang gắn kết lợi ích, kiến tạo không gian hợp tác bền vững; tăng cường thông tin đối ngoại, đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp hóa và chuyển đổi số toàn diện.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong đối ngoại nhân dân

Tham luận tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có điều kiện, lợi thế quan trọng để mở rộng hợp tác, xây dựng lòng tin, kết nối tình cảm giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu tham luận ẢNH: THẢO PHẠM

Trong thời gian tới, để phát huy sức mạnh hơn nữa vai trò của lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân, góp phần làm nền tảng xã hội vững chắc cho đối ngoại Đảng, ngoại giao của Nhà nước, ông Thạo cho biết, Mặt trận Tổ quốc sẽ đổi mới tư duy đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, chuyên nghiệp và hiện đại.

Đối ngoại nhân dân không chỉ dừng ở các hoạt động giao lưu truyền thống, mà hướng mạnh tới ngoại giao tri thức, ngoại giao khoa học, ngoại giao văn hóa, ngoại giao số và ngoại giao sáng tạo, các hoạt động nhân đạo và phát triển cộng đồng.

Ông Thạo nhấn mạnh, việc xây dựng mạng lưới bạn bè rộng khắp quốc tế nhằm tiếp tục củng cố quan hệ với các tổ chức nhân dân truyền thống; mở rộng quan hệ với các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các mạng lưới quốc tế. Nhất là các đối tác có ảnh hưởng trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là cầu nối quan trọng của đối ngoại nhân dân. Mặt trận tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tăng cường hoạt động giao lưu, kết nối, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Cùng với đó, phát huy vai trò trung tâm của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp, định hướng, điều phối kế hoạch hoạt động đối ngoại của các tổ chức thành viên, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Ưu tiên chuyển dịch các hoạt động đối ngoại nhân dân sang hướng thiết thực, thu hút các nguồn lực về trí tuệ, công nghệ, đầu tư phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.