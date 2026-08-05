Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành ngoại giao đã góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị hình thành đồng bộ các quan điểm, chủ trương, mục tiêu phát triển đối ngoại, tạo cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc để đất nước giữ vững độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, linh hoạt triển khai đường lối đối ngoại trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động.
Ngành ngoại giao cũng đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo dựng cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển; từng bước khẳng định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của VN, thể hiện qua việc các đối tác đều mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với VN.
Cùng với đó, công tác đối ngoại đã đóng góp tích cực vào việc huy động các nguồn lực bên ngoài, mở rộng thị trường, thúc đẩy thu hút đầu tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn, lấy hiệu quả phục vụ phát triển làm thước đo, đồng hành chặt chẽ hơn với các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình.
Theo đó, ngành ngoại giao cần tập trung vào 3 yêu cầu lớn trong tình hình mới. Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, hướng đến kết quả, sản phẩm cuối cùng, chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành cùng doanh nghiệp và địa phương, triển khai để đạt được sản phẩm, kết quả cụ thể. Trách nhiệm của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế không dừng lại ở ký kết, mà phải kéo dài cho đến khi các cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, dòng vốn được giải ngân và công trình được vận hành trên thực tế.
Thứ hai, chuyển mạnh từ thu hút nguồn lực sang chuyển hóa mọi nguồn lực, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Không chỉ tập trung vào thị trường, dòng vốn, mà còn phải trực tiếp góp phần thu hút, xây dựng và phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, hạ tầng chiến lược, thu hút cộng đồng người VN ở nước ngoài, nhân tài quốc tế tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia.
Thứ ba, chuyển mạnh từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi, tiêu chuẩn mới về môi trường, lao động, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, góp phần biến sức ép bên ngoài thành dư địa phát triển mới như tinh thần Nghị quyết Hội nghị T.Ư 3 về đổi mới mô hình phát triển đã đặt ra.
Các nhiệm vụ trọng tâm
Trên cơ sở yêu cầu của tình hình mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong thời gian tới.
Trước hết, ngành ngoại giao cần bám sát sự lãnh đạo của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.
Tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược. Đồng thời, củng cố các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, phát huy hiệu quả các FTA, hỗ trợ doanh nghiệp VN tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực bên ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển các mô hình tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế biển và thị trường vốn hiện đại. Tăng cường ngoại giao khoa học công nghệ, thiết lập và triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu, hỗ trợ doanh nghiệp VN tiếp cận công nghệ chiến lược, thúc đẩy nghiên cứu - phát triển, hình thành lực lượng sản xuất mới và sớm triển khai thí điểm cơ chế đại sứ, đặc phái viên về công nghệ.
Thủ tướng đề nghị toàn ngành ngoại giao quán triệt đúng phương châm điều hành của Chính phủ là: "hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc", biến quyết tâm thành hành động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Quốc hội luôn đồng hành, ủng hộ ngành ngoại giao
Chiều 4.8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đoàn lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài nhân dịp về nước dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với nhiều hoạt động thiết thực; nhấn mạnh sự tham dự, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các lãnh đạo thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội luôn đồng hành, ủng hộ ngành ngoại giao, chủ động hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về đối ngoại, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và hoạt động của các cơ quan đại diện; quan tâm chế độ, chính sách và điều kiện làm việc của cán bộ công tác ở nước ngoài.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn ngành quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 06-NQ/TW và các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng về đối ngoại; tiếp tục nâng tầm, mở rộng quan hệ, phát huy ngoại giao kinh tế, tiên phong thu hút nguồn lực và các dòng vốn thế hệ mới, nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương và uy tín quốc tế, đóng góp chủ động cho phát triển đất nước.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan của Quốc hội rà soát pháp luật liên quan đến đối ngoại, điều ước và thỏa thuận quốc tế, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thể chế theo kịp tình hình mới, khơi thông điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hội nhập quốc tế và hoạt động của các cơ quan đại diện.
Đối với ngoại giao nghị viện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực như IPU, AIPA; tăng cường hợp tác lập pháp, giám sát tối cao, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan của Quốc hội, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ. Cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội phải được vận hành thực chất, hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện nắm chắc tình hình nghị viện, xây dựng quan hệ với lãnh đạo nghị viện, các ủy ban chuyên môn, chính đảng và nghị sĩ có ảnh hưởng; kết nối các đoàn lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội với các đối tác sở tại; kịp thời đề xuất những vấn đề có thể thúc đẩy qua kênh nghị viện; theo dõi, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận. Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện hoàn thành tốt trọng trách được giao.
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