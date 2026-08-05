Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành ngoại giao đã góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị hình thành đồng bộ các quan điểm, chủ trương, mục tiêu phát triển đối ngoại, tạo cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc để đất nước giữ vững độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, linh hoạt triển khai đường lối đối ngoại trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động.

Ngành ngoại giao cũng đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo dựng cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển; từng bước khẳng định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của VN, thể hiện qua việc các đối tác đều mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với VN.

Cùng với đó, công tác đối ngoại đã đóng góp tích cực vào việc huy động các nguồn lực bên ngoài, mở rộng thị trường, thúc đẩy thu hút đầu tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị Ảnh: Tuấn Minh

Từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn, lấy hiệu quả phục vụ phát triển làm thước đo, đồng hành chặt chẽ hơn với các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Theo đó, ngành ngoại giao cần tập trung vào 3 yêu cầu lớn trong tình hình mới. Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, hướng đến kết quả, sản phẩm cuối cùng, chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành cùng doanh nghiệp và địa phương, triển khai để đạt được sản phẩm, kết quả cụ thể. Trách nhiệm của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế không dừng lại ở ký kết, mà phải kéo dài cho đến khi các cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, dòng vốn được giải ngân và công trình được vận hành trên thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trong cuộc gặp mặt Ảnh: TTXVN

Thứ hai, chuyển mạnh từ thu hút nguồn lực sang chuyển hóa mọi nguồn lực, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Không chỉ tập trung vào thị trường, dòng vốn, mà còn phải trực tiếp góp phần thu hút, xây dựng và phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, hạ tầng chiến lược, thu hút cộng đồng người VN ở nước ngoài, nhân tài quốc tế tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thứ ba, chuyển mạnh từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi, tiêu chuẩn mới về môi trường, lao động, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, góp phần biến sức ép bên ngoài thành dư địa phát triển mới như tinh thần Nghị quyết Hội nghị T.Ư 3 về đổi mới mô hình phát triển đã đặt ra.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Trên cơ sở yêu cầu của tình hình mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong thời gian tới.

Trước hết, ngành ngoại giao cần bám sát sự lãnh đạo của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược. Đồng thời, củng cố các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, phát huy hiệu quả các FTA, hỗ trợ doanh nghiệp VN tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực bên ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển các mô hình tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế biển và thị trường vốn hiện đại. Tăng cường ngoại giao khoa học công nghệ, thiết lập và triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu, hỗ trợ doanh nghiệp VN tiếp cận công nghệ chiến lược, thúc đẩy nghiên cứu - phát triển, hình thành lực lượng sản xuất mới và sớm triển khai thí điểm cơ chế đại sứ, đặc phái viên về công nghệ.

Thủ tướng đề nghị toàn ngành ngoại giao quán triệt đúng phương châm điều hành của Chính phủ là: "hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc", biến quyết tâm thành hành động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.