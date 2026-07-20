Chính phủ yêu cầu gỡ vướng chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các Bộ KH-CN, Xây dựng, Công thương và Tư pháp yêu cầu xử lý, tháo gỡ kiến nghị của các hiệp hội và doanh nghiệp ô tô liên quan đến Nghị định số 101 thi hành luật Chuyển giao công nghệ.

Nghị định 101 quy định hạn chế chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô, động cơ xe ô tô tiêu chuẩn khí thải mức 5 ẢNH: T.N

Theo đó, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Bộ KH-CN, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ nội dung khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các hiệp hội trong áp dụng Nghị định 101 để chủ động hướng dẫn, kịp thời xử lý, giải quyết.

Đặc biệt là xem xét kiến nghị liên quan việc loại bỏ công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô, động cơ xe ô tô tiêu chuẩn khí thải mức 5 (tương đương Euro 5); tiêu chuẩn khí thải mức 4 với mô tô, xe gắn máy (tương đương Euro 4) khỏi Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Đồng thời, xử lý kiến nghị loại bỏ công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô, động cơ xe ô tô tiêu chuẩn khí thải Euro 4 trở xuống, công nghệ sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy, động cơ xe mô tô, xe gắn máy tiêu chuẩn Euro 3 trở xuống khỏi Danh mục công nghệ cấm chuyển giao…

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu xử lý vướng mắc, kiến nghị về thời điểm cấm chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy, động cơ xe mô tô, xe gắn máy của Nghị định 101 so với lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải. Các bộ tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết trước ngày 25.7.

Trước đó, kiến nghị Chính phủ, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng, quy định “hạn chế chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô, động cơ xe ô tô tiêu chuẩn khí thải mức 5” được nêu trong Nghị định 101 là "chưa hài hòa với lộ trình tiêu chuẩn khí thải hiện hành". Theo quy chuẩn đang áp dụng tại Việt Nam, Euro 5 là tiêu chuẩn khí thải cao nhất.

Theo VAMA, việc hạn chế ngay lập tức khiến doanh nghiệp không rõ định hướng của Chính phủ, tác động tiêu cực lên kế hoạch sản xuất kinh doanh, quyết định đầu tư của ngành. Cạnh đó, việc đưa công nghệ ô tô chuẩn Euro 5 vào Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao có thể sẽ làm gia tăng gánh nặng chi phí tuân thủ, buộc doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ.

Hiệp hội này cũng cảnh báo nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất và về lâu dài, bất lợi này có thể thúc đẩy xu hướng dịch chuyển từ sản xuất, lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc.

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô trong nước cũng kiến nghị không cấm chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô, động cơ xe ô tô tiêu chuẩn khí thải Euro 4 trở xuống với mục đích sản xuất sản phẩm để xuất khẩu. Lý do quy định này có thể sẽ làm hạn chế xuất khẩu tới nước đang phát triển vẫn đang chấp nhận các sản phẩm tiêu chuẩn Euro 3,4, thậm chí là Euro 2 như châu Phi, Trung Đông…



