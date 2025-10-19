Chuyện nghệ nhân gen Z: Thế giới tượng gỗ của Trần Duy

Khi trai làng hợp tác với Marvel

Lướt kênh YouTube "Nghệ nhân Âu Lạc" (Woodart Vietnam), tôi khá bất ngờ bởi chỉ sau 7 năm ra đời (từ năm 2018), với nội dung chủ yếu hướng người xem đến nghề điêu khắc gỗ của xứ Quảng, nhưng kênh đã đạt gần 300 triệu lượt xem. Trong số khoảng 150 video, nhiều video có đến hàng chục triệu lượt xem. Nhân vật chính trong video với đầu tóc xù, phong cách dí dỏm chính là Trần Duy. Anh cũng là chủ nhân của kênh YouTube có 1,15 triệu người đăng ký này (tính đến giữa tháng 5.2025). Điều gì khiến kênh của anh có lượng người xem đông đảo đến vậy?

Những hình tượng nhân vật trong truyện tranh sống động qua tượng gỗ của Trần Duy ẢNH: S.X

"Kênh YouTube ban đầu ra đời là để quảng bá những sản phẩm gỗ do cha tôi - nghệ nhân ưu tú Trần Thu - cùng những người thợ sáng tác, như tượng Phật, tranh gỗ treo tường các loại… Lượng xem trên kênh thực sự bùng nổ vào tháng 7.2019 khi tôi đưa lên video kể về quá trình điêu khắc tượng Goku - một nhân vật trong loạt truyện tranh (manga) Dragon Ball", Duy mở đầu câu chuyện. Kể từ đó, Duy được nhiều người trên thế giới biết đến thông qua hình tượng bước ra từ thế giới truyện tranh, phim ảnh… Đó cũng là dấu mốc để chàng trai trẻ dấn thân vào con đường chuyên điêu khắc những nhân vật ảo, đánh trúng thị hiếu của người trẻ.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, những bức tượng do anh tạc chủ yếu lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng. Trong đó, có những tác phẩm chiếm được cảm tình của cộng đồng yêu anime qua các nhân vật nổi tiếng Goku, Zenitsu, Naruto, Itachi Uchiha, Zoro, Luffy… Những biểu tượng quái vật (Godzilla, Venom, Colossal Titan…) cũng sống động như bước ra từ phim ảnh. Còn fan của thế giới điện ảnh Marvel gần như phát sốt khi thấy Trần Duy tạc những siêu anh hùng: người nhện (Spider Man), người sắt (Iron Man), người khổng lồ xanh (Hulk), người sói (Wolverine)…

Hoạt cảnh đại chiến của quái vật được Trần Duy thể hiện trên các khối gỗ ẢNH: S.X

Để tạo tính kết nối và liên tưởng cho người thưởng lãm, Duy còn tạc những cụm tượng thể hiện cảnh giao đấu của các nhân vật trong truyện hay các siêu anh hùng, như Luffy đấu Kaido, Luffy đấu Lucci, Luffy đấu Katakuri, Saturn đấu Luffy Gear 5, Hulk đấu Wolverine… "Đỉnh" hơn, trong vòng 60 ngày, anh đã tạo tác cụm tượng tái hiện đại cảnh trong Avengers: End Game với Thanos đối đầu Iron Man, Thor và Captain America. "Tôi cũng thực hiện những nhân vật gần gũi, đậm chất Á Đông như Tôn Ngộ Không đấu Rồng thần. Thú vị nhất là khi tôi cùng những người thợ thực hiện dự án hợp tác với Marvel Studios, khắc 22 nhân vật Marvel để tạo thành một chiếc bàn bi lắc đặc biệt. 25 ngày tạc tượng, đóng bàn là những ngày rất vui và đầy cảm hứng", Trần Duy nói.

Vượt qua những giới hạn

Chọn theo đuổi con đường điêu khắc gỗ với chủ đề khác biệt và nhận được sự khen ngợi cũng như nhiều đơn hàng quốc tế, nghệ nhân Trần Duy đã có một hành trình dài tự lập đậm phong cách dám nghĩ dám làm.

Thần thái các nhân vật phim ảnh, truyện tranh khiến người xem mến mộ tài năng của Trần Duy ẢNH: S.X

Đầu tiên, Duy dám từ bỏ chuyên ngành mỹ thuật (Trường ĐH Mỹ thuật Huế) sau 1 tháng theo học để trở về vùng Gò Nổi (TX.Điện Bàn) và học điêu khắc gần như vỡ lòng. "Điều may mắn là tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống điêu khắc gỗ. Thẳng thắn mà nói, từ nhỏ tôi không thích tiếng cưa xẻ, cảnh bụi mù mịt… Nhưng có lẽ đó là nền tảng tốt để khi tôi bỏ ngang đại học về quê gắn bó với đục, dùi và nhanh chóng thạo nghề", Duy kể.

Để khối gỗ vô tri biến thành tác phẩm, Trần Duy đã dốc tâm sức trong một nhát đục ẢNH: S.X

Muốn nhuần nhuyễn các kỹ năng điêu khắc tượng gỗ, nhiều người phải mất 4 - 5 năm thì Trần Duy chỉ cần 2 năm để đi từ những bức chân dung có hồn như huấn luyện viên Park Hang-seo, huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant… đến tượng tròn đầu tay như Goku, Iron Man… Anh bảo, ở mảng đề tài tưởng chỉ phục vụ cho sở thích "con nít" này cũng đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao mới tạo nên thần thái cho nhân vật. Anh luôn nghiên cứu kỹ chuyển động, điệu bộ, từ đó phác thảo những tư thế sao cho biểu đạt được khí chất của nhân vật.

Để nhiều người, nhất là khách hàng quốc tế có thể tiếp cận sản phẩm của mình, Trần Duy mày mò học cách marketing. Anh tự học quay - dựng video, kỹ năng SEO… trên Facebook, YouTube, TikTok… Nhờ thực hiện các content bằng tiếng Anh, những đơn hàng quốc tế có giá trị lớn đã tìm đến anh. Anh còn tìm hiểu việc vận chuyển, thanh toán rồi nhiều lần tự tin bay ra nước ngoài để làm việc, giao hàng cho đối tác.

Chọn con đường điêu khắc khác biệt, Trần Duy đã thành công ngoài mong đợi ẢNH: S.X

Nhờ sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ số, năm 2022, theo lời mời của một bộ trưởng, Trần Duy đã tới Bhutan để nói về điêu khắc gỗ của VN. Trên trang cá nhân, Duy viết: "Họ muốn mình tới truyền đạt lại cho các bạn trẻ không chỉ kỹ năng, kinh nghiệm mà còn là suy nghĩ làm những điều mới lạ…". Và một nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nhân nhạy bén như Trần Duy đã "đồng ý cái rụp".