Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Chuyện nghệ nhân gen Z: Đưa tuồng xuống phố, vào trường học

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/10/2025 06:00 GMT+7

Dấn thân vào lĩnh vực khó như nghệ thuật tuồng, những nghệ nhân trong độ tuổi gen Z của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (TP.Đà Nẵng) đã vượt qua không ít trở lực để trở thành lớp diễn viên kế cận bản lĩnh, giàu đam mê…

CHÔNG CHÊNH LỰA CHỌN "NGƯỢC DÒNG"

Đêm cuối tuần, đám đông có mặt quanh sân khấu dã chiến ở công viên bờ đông cầu Sông Hàn (TP.Đà Nẵng) hò reo khi một diễn viên mang cổ phục, mặt trang điểm đậm cầm thanh gươm bước ra. Đó là Trần Vũ Quỳnh, nữ diễn viên chỉ mới 24 tuổi nhưng đã có thâm niên 8 năm trong nghệ thuật tuồng xứ Quảng. Quỳnh với sở trường diễn đạt nội tâm nhân vật xuất sắc đã khéo léo dẫn dắt khán giả đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.

Chuyện nghệ nhân gen Z: Đưa tuồng xuống phố, vào trường học- Ảnh 1.

Những nghệ nhân tuồng gen Z giới thiệu các nhân vật đến khán giả học sinh

ẢNH: HOÀNG SƠN

16 tuổi, Quỳnh trúng tuyển và được Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cử ra Hà Nội theo học nghệ thuật tuồng trong vòng 4 năm. Là một cô bé vốn chỉ quanh quẩn ở vùng quê Nam Phước (xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng), quen cảnh có mẹ có ba bên cạnh, cô đã nhiều lần bật khóc vì nhớ nhà. Dù có chút năng khiếu để được tuyển chọn đi học nhưng thế giới nghệ thuật tuồng với Quỳnh là quá lớn. Đó là chưa kể nhiều lần tập múa, tập hát không được, Quỳnh đã tính bỏ ngang. Quỳnh bảo, giữa thời đại kỹ thuật số, bạn bè đồng trang lứa chọn những ngành nghề thời thượng như công nghệ, truyền thông… thì cô lại ngược dòng với nghề vốn gắn với 2 chữ hát bội, nghe sao có vẻ "xưa xưa". Nhưng rồi được ba mẹ động viên, thầy cô ân cần chỉ dạy, Quỳnh hoàn tất khóa học và trở thành "chị đào" khi chỉ đôi mươi.

Mệt mỏi, chán nản khi ngày đầu theo học tuồng cũng là tâm trạng của Lê Văn Tiện (quê xã Lãnh Ngọc, TP.Đà Nẵng). "Càng học càng thấy khó, đã có ngày em đóng cửa phòng, trốn học… Thầy cô tìm về khuyên nhủ. Có một câu mà em nhớ mãi: Lý do em có mặt tại đây là gì? Em trả lời câu hỏi đó và như bừng tỉnh", Tiện kể. Từ lần đó, Tiện chăm chỉ, nỗ lực hơn rất nhiều và thành công lấy tấm bằng tốt nghiệp ngành tuồng. Cũng như các bạn, Tiện kịp hoàn tất chương trình THPT trước khi trở về TP.Đà Nẵng.

Năm 2020, Tiện, Quỳnh cùng 18 bạn trẻ khác tham gia cuộc thi tuyển diễn viên do Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức. Đây là cuộc thi có tỷ lệ chọi 1:1 nhằm chọn ra 10 suất biên chế vào nhà hát. Tiện, Quỳnh cùng thêm 8 người nữa đã được nhà hát giữ lại. Các diễn viên trẻ sau khi học nghệ thuật tuồng bài bản được chuyển sang đào tạo bằng hình thức truyền nghề.

Chuyện nghệ nhân gen Z: Đưa tuồng xuống phố, vào trường học- Ảnh 2.

Học sinh Đà Nẵng háo hức đón nhận nghệ thuật tuồng tại trường học

ẢNH: HOÀNG SƠN

SINH KHÍ MỚI CHO TUỒNG CỔ

Những diễn viên trẻ mà tôi tiếp xúc đều chung nhận định rằng, những kiến thức học được ở giảng đường chỉ là một lát cắt nhỏ trong nghệ thuật tuồng cổ. Khi ở Hà Nội, các bạn được học nghệ thuật tuồng các vùng miền khác nhau thì khi về nhà hát với sân khấu mang đậm chất nghệ thuật tuồng xứ Quảng, các diễn viên trẻ gần như phải học lại từ đầu. Nhờ những nghệ sĩ gạo cội như NSND Phan Văn Quang, NSND Nguyễn Thị Thu Nhân... đứng lớp qua những lần dựng vở, lớp diễn viên gen Z dần dần tiến bộ và tiến đến đảm trách những vai chính trong các vở diễn.

"Nhờ quý thầy cô chỉ dạy mà tụi em với kiến thức được trang bị đã nhanh chóng bắt nhịp. Em chưa bao giờ nề hà khi được giao vai, từ quân lính cho đến kép chính. Chính những vai nhỏ trong các vở Ngược sóng, Nửa cõi sơn hà đã giúp em dày dạn kinh nghiệm sân khấu", nghệ nhân Trịnh Ký Vũ (25 tuổi) nói. Và thành quả đã đến vào năm 2023, khi Vũ 23 tuổi. Tại cuộc thi Tài năng diễn viên chèo, tuồng và dân ca kịch toàn quốc do Bộ VH-TT-DL tổ chức, Vũ đã đoạt giải nhì cho vai diễn Đổng Kim Lân (trong trích đoạn Đổng Kim Lân qua đèo).

Chuyện nghệ nhân gen Z: Đưa tuồng xuống phố, vào trường học- Ảnh 3.

“Anh kép” Phan Tùng Lâm biểu diễn động tác của một nhân vật tuồng cổ

ẢNH: HOÀNG SƠN

Phan Tùng Lâm (25 tuổi, quê H.Hiệp Đức, Quảng Nam) cũng được đánh giá là nam diễn viên có nhiều triển vọng. Lâm cùng các anh kép, chị đào được giao phó những nhiệm vụ hợp với lứa tuổi và kinh nghiệm. "Chúng em thường biểu diễn tuồng trong công viên, trên vỉa hè, nhà ga sân bay… Mỗi lần như thế là mỗi cảm xúc khác nhau, nhưng đặc biệt nhất vẫn là những lần đứng dưới sân trường để giới thiệu nghệ thuật tuồng. Thấy các em học sinh tròn mắt thú vị, em như có thêm động lực để mang tuồng vào trường học", Lâm chia sẻ.

Trần Vũ Quỳnh là người tiếp xúc khá sớm với tuồng thông qua những lần xem diễn ở trường làng. Năm lớp 8, cô tham gia lớp tuồng đồng ấu. Chính trải nghiệm đó mà Quỳnh đúc kết: Cách hay nhất để bảo tồn, gìn giữ các giá trị chính là đưa tuồng vào trường học. "Biết đâu sau những lần em diễn, trong số hàng ngàn học sinh được xem sẽ có người mê tuồng để rồi theo nghề như em. Những người trẻ như em vẫn đang tập luyện mỗi sáng, mỗi tối và chờ đến vai để diễn cho học sinh, du khách xem", Quỳnh trải lòng.

Theo NSND Phan Văn Quang (Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh), tuồng là nghệ thuật tổng hợp, đòi hỏi diễn viên phải có "thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần". "Nghệ nhân tuồng gen Z yêu nghề và chỉ cần đạt được 3 trong số đó đã là quý", ông Quang chia sẻ và nhận xét: "Tuồng không có "đỉnh" mà chỉ có "chín" nghề hay không. Để gánh vác tương lai, đòi hỏi các em phải khổ luyện, kiên trì theo đuổi. Có lửa nghề nhưng bùng cháy hay không là phụ thuộc vào sự phấn đấu của các em…". (còn tiếp) 

Tin liên quan

Nghệ nhân U.90 vẽ hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt

Nghệ nhân U.90 vẽ hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt

Từ lá thốt nốt, nghệ nhân Võ Văn Tạng (83 tuổi, ngụ xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ và Bác Tôn qua hơn 50.000 bức tranh sống động.

Chuyện nghệ nhân Gen Z: Giữ hồn thanh âm đại ngàn

Chuyện nghệ nhân gen Z: Người 'say' nghề chạm khắc... bài vị

Khám phá thêm chủ đề

Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Nguyễn Thị Thu Nhân Sông Hàn nhà hát tuồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận