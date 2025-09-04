Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nghệ nhân U.90 vẽ hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt

Duy Tân
Duy Tân
04/09/2025 11:00 GMT+7

Từ lá thốt nốt, nghệ nhân Võ Văn Tạng (83 tuổi, ngụ xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ và Bác Tôn qua hơn 50.000 bức tranh sống động.

Từ bao đời nay, cây thốt nốt được xem là biểu tượng đặc trưng của vùng Bảy Núi (An Giang). Đồng bào Khmer nơi đây chủ yếu khai thác nước và trái thốt nốt. Thế nhưng, với đôi mắt tinh tế và bàn tay khéo léo, nghệ nhân Võ Văn Tạng đã biến lá thốt nốt thành những bức tranh độc đáo.

Nghệ nhân 'độc nhất' miền Tây: Hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt - Ảnh 1.

Trong hàng chục ngàn bức tranh bằng lá thốt nốt của nghệ nhân Võ Văn Tạng, có hơn 50% bức tranh về Bác Hồ và Bác Tôn

ẢNH: DUY TÂN

"Duyên nợ" với lá thốt nốt của nghệ nhân 83 tuổi

Nghệ nhân Võ Văn Tạng nguyên là cán bộ ngân hàng, nhưng có niềm đam mê hội họa. Một lần công tác tại H.Tri Tôn, An Giang (cũ), ông phát hiện sự bền chắc và màu sắc đặc biệt của lá thốt nốt non. Từ đó, ông ấp ủ ý tưởng sử dụng loại lá này làm chất liệu hội họa.

Nghệ nhân 'độc nhất' miền Tây: Hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt - Ảnh 2.

Hình ảnh về Bác Hồ là những tác phẩm tâm huyết nhất của nghệ nhân Võ Văn Tạng

ẢNH: DUY TÂN

Ban đầu, thử nghiệm với màu nước bị thất bại vì nhanh phai, ông Tạng suýt bỏ cuộc. Sau đó, nhân chuyến đi Đà Lạt, chứng kiến nghệ nhân vẽ tranh bút lửa trên gỗ, ông chợt nghĩ ra hướng đi mới cho mình là dùng bút lửa vẽ trên lá thốt nốt. Sau một năm miệt mài thử nghiệm, ông đã làm chủ kỹ thuật và cho ra đời những bức tranh đầu tiên sống động.

Nghệ nhân 'độc nhất' miền Tây: Hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt - Ảnh 3.

Hình ảnh Bác Tôn được nghệ nhân Võ Văn Tạng khắc họa qua tranh lá thốt nốt

ẢNH: DUY TÂN

Năm 1999, khi nghỉ hưu, ông Tạng dành trọn thời gian làm nghề vẽ tranh bút lửa. Những bức tranh phong cảnh quê hương như cánh đồng thốt nốt, rừng tràm Trà Sư, núi Cấm, núi Sam… nhanh chóng gây ấn tượng mạnh. Đến năm 2003, ông bắt đầu thử sức với tranh chân dung, trong đó 2 tác phẩm đầu tiên là Bác HồBác Tôn. "Ngày hoàn thành, tôi vui đến mất ngủ vì tác phẩm sống động đến ngỡ ngàng", ông Tạng nhớ lại.

Nghệ nhân 'độc nhất' miền Tây: Hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt - Ảnh 4.

Hình ảnh Bác Hồ ngồi làm việc

ẢNH: DUY TÂN

Nghệ nhân 'độc nhất' miền Tây: Hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt - Ảnh 5.

Hình ảnh Bác Hồ với các em thiếu nhi

ẢNH: DUY TÂN

Kể từ đó, ông Tạng được nhiều cơ quan, đơn vị ở An Giang đặt làm tranh biểu trưng làm quà tặng. Năm 2010, ông được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Nghệ nhân làm tranh bằng lá thốt nốt nhiều nhất Việt Nam" và "Bức tranh di chúc Bác Hồ bằng lá thốt nốt lớn nhất Việt Nam".

Nghệ nhân 'độc nhất' miền Tây: Hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt - Ảnh 6.

Hình ảnh Bác Hồ tươi cười rạng rỡ

ẢNH: DUY TÂN

Lưu giữ tinh hoa làng nghề

Đến nay, xưởng tranh của nghệ nhân Võ Văn Tạng đã sản xuất trên 100.000 bức tranh, trong đó hơn 50.000 bức về Bác Hồ và Bác Tôn. Tác phẩm lớn có kích thước 2m x 2,5m, được bán với giá 40 triệu đồng. Dù vậy, có bức ông nhất quyết không bán, kể cả khi có người trả hàng chục triệu đồng, bởi ông xem đó là "tác phẩm vô giá" của mình.

Nghệ nhân 'độc nhất' miền Tây: Hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt - Ảnh 7.

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ẢNH: DUY TÂN

Xưởng tranh hiện có 12 thợ tay nghề cao, thu nhập ổn định từ 6 - 10 triệu đồng/tháng. Ông đã truyền nghề cho hơn 100 học viên, song chỉ khoảng 20 người gắn bó lâu dài. Các sản phẩm tranh lá thốt nốt của ông được tiêu thụ khắp cả nước và năm 2020 được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, khẳng định giá trị văn hóa, nghệ thuật độc đáo của nghề.

Nghệ nhân 'độc nhất' miền Tây: Hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt - Ảnh 8.

Hình ảnh nông thôn miền Tây được khắc họa sinh động

ẢNH: DUY TÂN


Nghệ nhân 'độc nhất' miền Tây: Hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt - Ảnh 9.

Nông thôn miền Tây được khắc họa trong tranh lá thốt nốt

ẢNH: DUY TÂN


Nghệ nhân 'độc nhất' miền Tây: Hơn 50.000 tranh Bác Hồ, Bác Tôn bằng lá thốt nốt - Ảnh 10.

Hình ảnh nông thôn miền Tây

ẢNH: DUY TÂN

Thành công là vậy, nhưng nghệ nhân Võ Văn Tạng vẫn đau đáu, làm thế nào để đưa sản phẩm tranh lá thốt nốt trở thành đặc sản văn hóa, du lịch của An Giang. "Tôi mong nhiều du khách biết đến hơn, để nghề không chỉ được giữ gìn mà còn tạo thêm việc làm cho bà con địa phương", ông Tạng bày tỏ.

Tin liên quan

Níu giữ nghề xưa: Nghệ nhân cuối cùng vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer

Níu giữ nghề xưa: Nghệ nhân cuối cùng vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer

Trong lúc nghề vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer đứng trước nguy cơ mai một, bà Triệu Thị Vui (67 tuổi) được xem là một trong những nghệ nhân cuối cùng ở TP.Cần giữ gìn nghề truyền thống này.

Tháp Chăm nghìn năm tuổi với dáng vẻ huyền bí 'độc nhất vô nhị' ở Quảng Nam

Những ngôi nhà độc nhất miền Tây: Nhà gỗ với những bức tranh bích họa trăm năm

Khám phá thêm chủ đề

nghệ nhân Bác Tôn Miền Tây lá thốt nốt nghệ nhân võ văn tạng Tranh lá thốt nốt Bác hồ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận