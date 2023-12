Chuyện ở châu Âu: Liệu có thể 'uống một chút rượu bia để dưới mức phạt không?'

Sự thật là không thể có "lượng rượu bia an toàn" mà bạn có thể uống và lái xe! Các bác sĩ cho biết ngay cả 1 ít rượu bia cũng có thể khiến bạn vượt quá mức phạt. Vì vậy: Nếu phải lái xe thì đừng uống rượu bia, theo tờ Daily Mail.



Nhiều quốc gia khuyến khích người dân không nên lái xe dù chỉ uống 1 ly.

Ngài Ian Gilmore, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Anh (BMA), cho biết ý tưởng "thoát tội" khi chỉ uống một ít rượu bia là "rất nguy hiểm".

Tại sao không thể có chuyện "uống một chút thì không bị phạt"?

Trang web Bảo hiểm sự cố & Bảo hiểm ô tô RAC (Anh) cảnh báo rằng "không có quy tắc cứng nhắc và nhanh chóng" nào để biết có thể uống bao nhiêu rượu mà không vượt quá mức phạt vì tùy thuộc vào giới tính, tuổi tác, cân nặng, sự trao đổi chất, mức độ căng thẳng và lượng thức ăn của từng cá nhân.

Rượu ảnh hưởng đến mỗi người mỗi khác nên không có cách nào để uống mà đảm bảo dưới mức phạt, đó là lý do tại sao bạn không bao giờ nên lái xe sau khi đã uống rượu.

Có người có thể lái xe sau 1 - 2 ly rượu, trong khi người khác có thể vượt quá mức cho phép chỉ sau 1 ly. Thậm chí có người uống vào tối hôm trước, ngày hôm sau vẫn có thể vượt mức nồng độ cồn.

Nghĩa là không có cách nào đáng tin cậy để tính toán lượng rượu bia tiêu thụ dưới mức phạt.

Mức phạt uống rượu khi lái xe ở Anh và châu Âu

Mức phạt hiện tại ở Anh, xứ Wales và Bắc Ireland: Nồng độ cồn trong máu 80mg/100ml hoặc nồng độ cồn trong hơi thở 35mcg/100ml. Đảo quốc Malta cũng áp dụng mức này.

Trong khi đó, tại Scotland và đa số các nước châu Âu khác, mức phạt được giảm xuống ở mức: Nồng độ cồn trong máu 50mg/100ml hoặc nồng độ cồn trong hơi thở 22mcg/100ml.

Một số nước thậm chí còn đặt mức thấp hơn. Ở Slovakia, Hungary và Cộng hòa Czech, mức này bằng 0.

Và gần đây, tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Y khoa Anh hôm tháng 7.2023, các đại biểu cũng kêu gọi hạ mức phạt xuống bằng với các nước châu Âu khác.

Hiện những người bị phạt có thể phải đối mặt với mức phạt tối đa là 6 năm tù, phạt tiền không giới hạn và giam bằng ít nhất 1 năm.

Dữ liệu y tế nói gì?

Dữ liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy những người lái xe có nồng độ cồn trong máu từ 20 - 50mg/100 ml máu có nguy cơ tử vong do tai nạn cao gấp 3 lần so với không uống rượu.

Trong khi đó, lái xe ở mức 80 mg/100 ml có nguy cơ gây tai nạn chết người cao gấp 6 lần so với không uống rượu.

Trang web Giáo dục về việc uống rượu Drinkaware (Anh) cảnh báo uống rượu "làm chậm phản ứng và làm suy giảm khả năng phán đoán, gây mất an toàn và khiến cả người uống rượu và người khác có nguy cơ gặp tai nạn cao hơn.

Cô Lucy Straker, giám đốc chiến dịch của tổ chức an toàn đường bộ Brake (Anh), giải thích: Khi đã uống rượu, mọi người có xu hướng tăng tốc hơn, theo Daily Mail.